Hier zerreißt Pelosi das Manuskript der Trump-​​Rede

Vor dem Beginn seiner Rede zur Lage der Nation hat US-Präsident Donald Trump es nicht zum Handschlag mit der Sprecherin des Repräsentantenhaus, der Demokratin Nancy Pelosi, kommen lassen.

Als sich Trump und Pelosi am Dienstagabend unmittelbar vor Beginn seiner Ansprache im US-Kongress gegenübertraten, streckte Pelosi dem Präsidenten die Hand aus, Trump drehte sich an seinem Rednerpult umgehend weg und wandte sich seinem Publikum zu. Pelosi zog ihre Hand zurück, zuckte leicht mit den Schultern und lächelte. Klar wurde nicht, ob Trump die Geste absichtlich missachtete. Allerdings ist Pelosi eine erbitterte Gegnerin von Trump.

As President Trump took his place for his State of the Union address, House Speaker Nancy Pelosi extended her hand to greet the President, and he left her hanging #sotuhttps://t.co/IBWVC55Llppic.twitter.com/5K16VhsuQn– CNN Politics (@CNNPolitics) February 5, 2020

Nach der Rede zur Nation von Trump zerriss Pelosi das Manuskript der Ansprache. Während des finalen Applauses nach der mehr als einstündigen Rede nahm Pelosi, gut sichtbar hinter Trump, mehrere Blätter in die Hand und riss diese entzwei. Auf die Frage eines Reporters, warum sie das getan habe, sagte sie kurz darauf: «Weil es angesichts der Alternativen die höfliche Variante war.»

Standing behind President Trump, Speaker Nancy Pelosi rips up a copy of his State of the Union address as soon as he is done delivering the speech. https://t.co/z21h5Ddt05#SOTUpic.twitter.com/39lpEGmfX6– ABC News (@ABC) February 5, 2020

Dutzende US-Demokratinnen kleideten sich bei Präsident Trumps Rede zur Lage der Nation außerdem erneut in weiß und demonstrierten damit für Frauenrechte. Pelosi, hatte vor der Ansprache Trumps am Dienstag bei Twitter geschrieben, dass sie damit den Kampf «zur Gleichberechtigung für Frauen im ganzen Land» unterstütze.

Die Kleidung der Abgeordneten, die deutlich im Plenum erkennbar war, ist eine Anlehnung an die Suffragetten-Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA. Damals protestierten amerikanische Frauen in weißer Kleidung für ein flächendeckendes Frauenwahlrecht, das ihnen vor gut 100 Jahren gewährt wurde.

