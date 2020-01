US-​​Regierung geht von Abschuss der Maschine aus

Laut dem US-Nachrichtenmagazin Newsweek soll das ukrainische Passagierflugzeug von iranischen Flugabwehrraketen getroffen worden sein. Das sollen zwei Pentagon-Mitarbeiter dem Magazin gesagt haben. Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, die US-Regierung halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Maschine abgeschossen wurde. Satellitenbilder sollen den Beweis für den Abschuss liefern.

Eine offizielle Bestätigung gibt es aber noch nicht. Das Pentagon lehnt eine Stellungsnahme ab. Während einer Pressekonferenz sagte Trump, dass der Absturz der Maschine «verdächtig» sei. «Jemand könnte einen Fehler gemacht haben», so Trump.

Auf Twitter kursieren zudem Aufnahmen von Raketenresten, die in der Nähe der Absturzstelle gefunden wurden.

#BREAKING : Eyewitness reports & wreckage of 9M331 missile found near #PS752 's crash site prove that the Boeing 737-8KV of #Ukraine Airlines is shot-down by Tor-M1 SAM of #IRGC |ASF located in a ballistic missile research facility of #IRGCASF ! They mistook it with a #USAF airplane! https://t.co/4zu7TGEe3x pic.twitter.com/wlNyORe1Ip

Second image (right) of Tor anti-aircraft missile debris, supposedly from near the #PS752 crash site. Still unverified, and still going to be very hard to geolocate it based on what's visible in the image. h/t @Liberalist_30 pic.twitter.com/TQNRp6hopj