«Tod von Kindern ist klar Fehler der Demokraten»

Nach dem Tod zweier Einwandererkinder im Gewahrsam der US-Grenzschutzbehörden hat US-Präsident Donald Trump die Demokraten für die Tragödien verantwortlich gemacht. Jegliche Todesfälle «von Kindern oder anderen an der Grenze sind ganz klar der Fehler der Demokraten und ihrer armseligen Einwanderungspolitik», schrieb Trump am Samstag auf Twitter.

Any deaths of children or others at the Border are strictly the fault of the Democrats and their pathetic immigration policies that allow people to make the long trek thinking they can enter our country illegally. They can't. If we had a Wall, they wouldn't even try! The two.....– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. Dezember 2018

...children in question were very sick before they were given over to Border Patrol. The father of the young girl said it was not their fault, he hadn't given her water in days. Border Patrol needs the Wall and it will all end. They are working so hard & getting so little credit!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. Dezember 2018

Die Demokraten ermöglichten es Migranten mit dieser Politik, den «langen Marsch» in Richtung USA anzutreten in dem Glauben, sie könnten illegal einreisen. «Das können sie aber nicht. Hätten wir eine Mauer, würden sie es nicht einmal versuchen!» schrieb der US-Präsident weiter.

In den vergangenen Wochen waren zwei Migrantenkinder aus Guatemala im US-Gewahrsam gestorben, zuletzt ein Achtjähriger in der Nacht zum ersten Weihnachtstag.

Umgehende Reaktion

Der demokratische Abgeordnete Dwight Evans wies Trumps Vorwurf zurück. Mit seinen «lächerlichen Tweets» erreiche der Präsident einen «neuen Tiefpunkt», schrieb Evans. Es sei die Regierung des US-Präsidenten selbst, die «die Ursache für Schmerz und Leid ist, die an der Grenze stattfinden. Nichts, was er sagt, wird diese Tatsache ändern.» Andere Kommentatoren bezeichneten Trumps Äußerung als verstörend und wiesen darauf hin, dass die US-Einwanderungspolitik zuvor jahrelang in Kraft war, ohne dass Kinder in US-Gewahrsam starben.

Der verschärfte Kampf gegen illegale Einwanderung aus Lateinamerika ist einer der Schwerpunkte von Trumps Politik. Im Streit um den US-Haushalt lehnen die oppositionellen Demokraten Trumps Milliarden-Forderung für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko strikt ab, was bereits zu einer Haushaltssperre und zum Stillstand in zahlreichen Bundesbehörden geführt hat. Der US-Präsident hatte den Bau der Mauer im Wahlkampf angekündigt und erklärt, er wolle auf diese Weise illegale Einwanderung und Kriminalität bekämpfen.

(L'essentiel/roy/sda)