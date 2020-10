«Biden ist erwacht, Trump schnappt nach Moderatorin»

Die Debatte hat zivilisiert angefangen, die beiden Kandidaten fielen sich zunächst kaum ins Wort. Das hat sich im Verlauf der Diskussion geändert. Unterbrechungen und Lautstärke haben zugenommen. Trump schnappte nach der Moderatorin, verlangte das letzte Wort und wurde aggressiver im Ton:

«Trump hat die Beherrschung verloren»:

Viele waren aber mit den beiden Kandidaten zufrieden. Das Klima sei nicht so vergiftet gewesen wie bei der ersten Debatte, aber Trump habe das Rennen nicht mehr drehen können, schreibt dieser Twitterer:

Biden wurde zum Leben erweckt, aber Trump habe gewonnen, findet dieser User:

Trump sei besser gewesen als in der ersten Debatte, aber er konnte das Blatt nicht mehr wenden:

Donald Trump hat ein Ende der Corona-Auflagen gefordert und auf New York hingewiesen: Der Big Apple sei eine «Geisterstadt». Dieser Angriff kam in New York nicht gut an. Die Reaktion: «Uns geht es gut!»

Gute Reaktionen hat Moderatorin Kristen Welker erhalten. «Was für ein fantastischer Moment für sie!» «Sie macht einen fantastischen Job!» «Kristen Walker putzt mit allen bekannteren Moderatoren gerade den Boden.»

(L'essentiel/Christian Köppel)