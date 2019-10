Merkel verwechselt Frankreich mit Franz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel überzeugt normalerweise auf internationalem Parkett mit Souveränität. Normalerweise. Dieses Mal haute Merkel bei einem zufälligen Treffen mit der niederländischen Königin Máxima am Rande der UN-Generalversammlung in New York ziemlich daneben.

Vor dem UNO-Hauptquartier berichtete Königin Máxima Merkel auf Englisch von ihren Gesprächen in Frankreich über die Frauenbewegung. Das deutsche Regierungsoberhaupt versteht allerdings nur Bahnhof – oder besser gesagt «Franz».

« Mit wem?»

Während die Königin vom Land «France» spricht, versucht Merkel verzweifelt herauszufinden, um welchen «Franz» es denn genau geht. «Mit wem?», «Mit welchem Franz?», fragt sie mehrfach nach, bis dann endlich der Groschen fällt.

«Achso!», entfährt es ihr endlich mit einem breiten Grinsen und sie erklärt den Fauxpas. Auch Königin Máxima kann ihr Lächeln nicht verbergen: «Das sei ein anderes Thema», kommentiert die amüsierte Monarchin, bevor sich die Wege der beiden Frauen wieder trennen. Bleibt nur die Frage: Wer ist denn jetzt dieser Franz?

(L'essentiel)