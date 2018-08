Mnangagwa bleibt Präsident von Zimbabwe

Bei der Präsidentschaftswahl in Simbabwe ist Amtsinhaber Emmerson Mnangagwa zum Sieger erklärt worden. Mnangagwa von der Regierungspartei Zanu-PF habe 50,8 Prozent der Stimmen erhalten, teilte die Wahlkommission in der Nacht zum Freitag mit. Oppositionsführer Nelson Chamisa kam demnach auf 44,3 Prozent.

Ein Sprecher von Chamisas Bewegung für Demokratischen Wandel (MDC) bezeichnete bereits die zuvor bekanntgegebenen Teilergebnisse, wonach Mnangagwa deutlich in Führung lag, als «gefälscht». Diese seien von der MDC nicht überprüft worden, weshalb sie «gefälscht» seien, sagte der Sprecher Morgan Komichi. Komichi wurde anschließend von der Polizei von der Bühne in der Hauptstadt Harare abgeführt, auf der die Ergebnisse bekanntgegeben worden waren.

Zweifel an der Unabhängigkeit der Wahlkommission äußerten auch EU-Wahlbeobachter. Die Lage in Harare war in der Nacht angespannt. Die Armee patrouillierte in den Straßen. Bereits zuvor hatte es Proteste gegen vermutete Wahlmanipulationen gegeben. Sechs Menschen wurden getötet.

Misswirtschaft und Rekordarbeitslosigkeit

Die historische Abstimmung am Montag war die erste Wahl ohne Robert Mugabe, der fast vier Jahrzehnte lang in dem Staat an der Macht war. Einst als Freiheitskämpfer gefeiert, stürzte er das Land im Süden Afrikas in eine tiefe Krise, in der es heute noch steckt: eine kaputte Wirtschaft und Rekordarbeitslosigkeit.

Im vergangenen November hatte die Armee Mugabe nach 37 Jahren an der Macht zum Rücktritt gedrängt. Sein Amt übernahm der frühere Geheimdienstchef und Verteidigungsminister Mnangagwa. Mugabe stand seit der Unabhängigkeit Simbabwes von Großbritannien 1980 an der Spitze des Staates. Ihm wurden Menschenrechtsverletzungen und Korruption vorgeworfen.

Mnangagwa versuchte zuletzt, Investoren ins Land zu holen, um die am Boden liegende Wirtschaft anzukurbeln. Viele Investoren hielten sich mit einem Engagement in dem rohstoffreichen Land aber zurück, weil sie zunächst die Wahlen abwarten wollten.

