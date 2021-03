In Alaska dürfen sich 16-​​Jährige impfen lassen

In Alaska ist eine Impfung gegen das Coronavirus neu bereits ab 16 Jahren möglich. Wer sich impfen lassen will, muss im US-amerikanischen Bundesstaat wohnen und arbeiten. Das teilte der Gouverneur Mike Dunleavy am Dienstag mit. Alaska versuche so, seine pandemiegeschädigte Wirtschaft wiederaufzubauen. Es ist der erste Bundesstaat in den USA, der die staatlichen Vorgaben für Impfberechtigte aufgehoben hat.

Dunleavy infizierte sich im Februar selbst mit dem Coronavirus. Laut US-Medien hatte er mehrere Tage starkes Kopfweh, Fieber, Schüttelfrost und Schmerzen am ganzen Körper. Mittlerweile hat er sich vom Virus erholt. Die Erkrankung habe seinen Wunsch geweckt, geimpft zu werden, sagte Dunleavy.

(L'essentiel/DPA / mur)