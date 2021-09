Falscher Polizeipräsident rief zu Putsch auf

Anfang Jahr kursierte in Australien eine 43-minütige Tonaufnahme. Mehr als 100.000 Mal wurde die Nachricht bereits gehört, in der der angebliche Polizeipräsident Australiens zum «Sturz der Regierung» aufrief. Neben einer Liste verschwörerischer Beschwerden gegen Australiens Covid-19-Beschränkungen und Impfungen wurde dazu aufgerufen, Neulinge zu mobilisieren und auch bewaffnete Rekruten für einen Umsturz der Regierung aufzubieten.

Kein blödes Spiel

Ziel des Putschversuchs war es, die Regierung aufzulösen, hochrangige Beamte zu verhaften – wenn nötig mit Gewalt. «Die Leute an der Spitze werden aus ihren Positionen entfernt», so der Mann, der sich in der Aufnahme als Polizeipräsident ausgibt. Er fügte an, dass ein prominenter Aktivist als «wahrer General-Gouverneur» eingesetzt werde. «Das ist kein blödes Spiel. Es könnte die Zeit kommen, in der ihr Leben wahrlich bedroht wird», sagt der falsche Beamte weiter.

Am Freitag gab die Polizei bekannt, dass eine 49-jährige Frau wegen ihrer angeblichen Rolle in diesem Komplott angeklagt wurde. Die Frau wird beschuldigt, sich als Polizistin ausgegeben und zudem eine Lieferung mit mehr als 400 gefälschten Polizeimarken aus Übersee gesichert zu haben. Ebenfalls festgenommen wurde ein Mann aus Westaustralien.

Proteste gegen Ausgangssperren

Die Strafverfolgungsbehörden erklärten am Freitag, es gebe keine Anzeichen für eine «bevorstehende Bedrohung der öffentlichen Sicherheit». Es gebe zudem noch keine Beweise dafür, dass die Gruppe in der Lage gewesen wäre, die besprochenen Handlungen auch umzusetzen.

Der stellvertretende Polizeipräsident für Terrorismusbekämpfung, Scott Lee, teilte mit, dass die Beamten ihre Ermittlungen fortsetzten und möglicherweise weitere Menschen verhaften würden. Während der Corona-Pandemie hat die Verbreitung von Fehlinformationen und Verschwörungstheorien in Australien zugenommen. Es kam zudem zu teilweise gewalttätigen Protesten gegen die Ausgangssperren zur Eindämmung des Virus.

(L'essentiel/AFP/roa)