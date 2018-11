Frau (82) wählt zum ersten Mal – und stirbt danach

Mehr als 60 Jahre lang hatte Gracie Lou Phillips aus Texas nicht gewählt. Ausgerechnet für die Zwischenwahlen änderte die frühere Schönheitspflegerin ihre Meinung und ließ sich registrieren, berichtet «CBS». Kurz nach der erfolgreichen Registrierung wurde die 82-Jährige aus der Stadt Grand Prairie mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Trotzdem durfte sie nochmals eine Wahlkabine benutzen.

Ihr Schwiegersohn Jeff Griffith: «Es war ihr wirklich wichtig. Sie hat sich schon länger gefragt, ob sie nicht eine Art Pflicht habe, zu wählen.» Die 82-Jährige stimmte schließlich für die Kandidaten der Republikaner. Als Gracie ihren Wahlzettel eingeworfen hatte, vollführte sie einen kleinen Freudentanz um ihre Gehhilfe und hob die Faust in die Höhe.

Am nächsten Tag verschlechterte sich der Zustand der betagten Dame. Sie kam nicht mehr aus dem Bett und wollte auch keinen Morgenkaffee. «Sie sagte: ‹Zumindest habe ich gewählt›», erzählt Griffith. «Das war eine ihrer letzten verständlichen Aussagen.»

Am Montag, vier Tage nach ihrer Stimmabgabe, verstarb Gracie Lou Phillips. Das Ergebnis der Wahl hat sie nicht mehr erfahren.

The Washington Post: Despite being gravely ill, 82-year-old Gracie Lou Phillips cast her first-ever ballot. “I voted!” she declared, as she "danced a little jig" around her walker after voting early on Thursday. She died on Monday. https://t.co/65puDk82Fo