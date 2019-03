«Die Tat war sehr sorgfältig durchplant»

Das Wichtigste in Kürze:

• Bei einem Attentat auf zwei Moscheen in Christchurch starben mindestens 40 Menschen und Dutzende weitere wurden verletzt..

• Vier Personen wurden festgenommen. Noch ist unklar, ob es weitere Verdächtige gibt.

• Große Teile der Stadt wurden abgeriegelt und Schulen geschlossen.

• Die Polizei bittet die Bevölkerung, zuhause zu bleiben.

Todesopfer

41 Personen wurden in der Moschee im Stadtzentrum getötet, sieben weitere in der Linwood-Moschee. Eine Person starb im Krankenhaus.

Tat war gut geplant

Ob es einen zweiten Schützen gab, ist derzeit noch unklar. Die Polizei will keine Spekulationen kommentieren. Die Tat sei «sehr sorgfältig durchplant» gewesen.

Kinder verletzt

Unter den Verletzten seien auch Kinder, so Polizeikommissar Mike Bush.

49 Tote

An einer Pressekonferenz bestätigt die Polizei 49 Tote. Von den vier Verhafteten werde nur einer des Mordes angeklagt. Einer habe nichts mit der Tat zu tun, die anderen würden befragt. Unter den Verhafteten befindet sich auch eine Frau.

30 Tote in einer Moschee

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern sagte gegenüber den Medien, dass in der Linwood-Moschee 10 Menschen starben, drei davon standen vor der Moschee. In der Masjid-al-Noor-Moschee im Stadtzentrum starben 30 Menschen. 20 Menschen wurden schwer verletzt. Man habe keinen Grund anzunehmen, dass es weitere Verdächtigte gibt.

Explosionen bei Zugstation

Eine Spezialeinheit der Polizei hat in Auckland zwei kontrollierte Explosionen veranlasst. Dafür wurde ein Bombenroboter eingesetzt. Wegen zwei verdächtiger Taschen musste die Zugstation Britomart evakuiert werden.

Fahnen auf Halbmast

Der australische Premierminister Scott Morrison lässt die Fahnen in seinem Land auf Halbmast wehen.

48 Verletzte



Auf keiner Watchlist

Laut Premierministerin Jacinda Arden standen die vier festgenommenen Tatverdächtigen nicht auf einer Terror-Watchlist.

Mindestens 40 Tote

Die Premierministerin hat die Zahl der Toten nach oben korrigiert: Mindestens 40 Menschen sind bei den Anschlägen ums Leben gekommen. Zunächst gingen lokale Medien von 27 Opfern aus.

Täter ist rechtsextremer Der Moschee-Angriff im neuseeländischen Christchurch ist nach Angaben des australischen Regierungschefs Scott Morrison von einem rechtsextremen Australier verübt worden. Der Angriff sei von einem «extremistischen, rechtsgerichteten, gewalttätigen Terroristen» verübt worden, sagte Morrison am Freitag. Dieser sei ein in Australien geborener Staatsbürger seines Landes.

Täter

Laut dem australischen Premierminister ist der Schütze Australier.

Neun Opfer

Die Angriffe waren in der Masjid-al-Noor-Moschee im Stadtzentrum und in einer Moschee im Vorort Linwood verübt worden. Örtliche Medien berichteten von bis zu neun Todesopfern.

Sprengsätze gefunden

Nach den Angriffen auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch sind vier Verdächtige festgenommen worden. Es handle sich um drei Männer und eine Frau, sagte Polizeichef Mike Bush. Bei den Angriffen habe es eine «bedeutende Zahl» an Todesopfern gegeben. An den Fahrzeugen der Angreifer seien Sprengsätze gefunden worden, die von der Armee entschärft worden seien.

Täter filmte Tat

Im Internet kursieren ein Video und verschiedene Botschaften, die angeblich vom Täter stammen. Zuverlässig überprüfen ließ sich das zunächst nicht. Darauf sind Waffen, zahlreiche verletzte Menschen sowie am Boden liegende Personen zu sehen. Wie örtliche Medien berichten, soll der Schütze seinen Angriff live gestreamt haben. Inzwischen wurden die Aufnahmen aus dem Netz entfernt.

Abgeriegelt

Die Stadt riegelte wegen der unklaren Lage alle staatlichen Gebäude ab. Neben Schulen wurden auch das Rathaus, die städtische Bücherei und Museen geschlossen. Bürgermeisterin Lianne Dalziel appellierte an die 350'000 Einwohner, die Innenstadt zu meiden. Dalziel sagte: «Alle sind geschockt. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas hier passieren kann.»

Ministerpräsidentin

Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinta Ardern spricht von einem der dunkelsten Tage für das Land. Sie könne die Zahl der Toten nicht beziffern, aber die Bilder zeigten, dass dies ein ernsthafter Vorfall sei. Die Polizei habe einen Verdächtigen verhaftet, aber es gebe möglicherweise noch weitere. Neuseeland sei die Heimat derjenigen Menschen, die Opfer der Attacke geworden seien. Zugleich sprach sie den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus. Sie kündigte an, noch am Freitag selbst nach Christchurch zu fliegen.

Täter

Den Zeugen zufolge handelt es sich bei dem Täter um einen weißen Mann, der Helm und kugelsichere Weste trug. Mit seiner automatischen Waffe soll er immer wieder in die Menschenmenge geschossen haben.

Polizei warnt

Die Polizei sprach in einer Video-Nachricht, die über die sozialen Netzwerke verbreitet wurde, von einer «sehr ernsten und tragischen Serie an Ereignissen». Zugleich appellierte sie an die Bevölkerung, zuhause zu bleiben. Wegen der Gefahrenlage rief die Polizei für ganz Neuseeland dazu auf, keine Moschee zu betreten.

Festnahmen

Der Polizei zufolge gab es auch eine Festnahme. Unklar blieb, ob es sich dabei um den mutmaßlichen Täter handelt und, ob es Komplizen gibt. Zur Festnahme hiess es weiter: «Wir haben eine Person in Gewahrsam. Aber wir sind nicht sicher, ob es da noch andere Leute gibt».

Die Schüsse fielen demnach in zwei verschiedenen Moscheen der Stadt mit 350.000 Einwohnern auf der Südinsel des Pazifikstaats.

Zwei Moscheen betroffen

Nach Augenzeugenberichten hatte ein Mann zunächst in einer Moschee in der Innenstadt um sich geschossen, wo sich Hunderte Muslime zum Freitagsgebet versammelt hatten. Später fielen auch noch in einer anderen Moschee Schüsse. Die Lage war auch Stunden nach den ersten Schüssen noch unklar.

Die ersten Schüsse fielen nach Augenzeugenberichten gegen 13.45 Uhr Ortszeit (01.45 Uhr MEZ). In der Moschee waren demnach mehr als 300 Gläubige.

Mehrere Tote

Bei einem bewaffneten Angriff auf Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch hat es nach Angaben der Polizei mehrere Tote gegeben. Ein Polizeisprecher bestätigte am Freitag «verschiedene Todesfälle». Genauere Zahlen nannte er allerdings nicht. Nach neuseeländischen Medienberichten wurden mindestens neun Menschen getötet.

