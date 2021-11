Taliban fahren mit US-​​Waffensystemen auf

Am Sonntag rollten in der afghanischen Hauptstadt Kabul diverse schwer gepanzerte Fahrzeuge über die Straßen, aus der Luft begleitet von mehreren MI-17 Helikoptern. Die Machtdemonstration der Taliban, die im Sommer 2021 nach dem Abzug der US-Truppen das kriegsgebeutelte Land in Windeseile zurückeroberten, soll vor allem beweisen, dass der Wandel von einer Widerstandsgruppe zu einer klassischen Armee weiter vorangeht.

Material für 28 Milliarden Dollar

Die Parade beinhaltete mehr als ein Dutzend M117-Radpanzer, die die USA ursprünglich der afghanischen Armee zur Bekämpfung der Taliban zur Verfügung gestellt hatte. Aus der Luft wachten mehrere MI-17-Helikopter aus russischer Produktion über die Militärparade. Viele der Soldaten tragen amerikanische Waffen, zum Beispiel M4- oder M16-Sturmgewehre. All dieses Material wurde bei der überhasteten Flucht der US-Truppen im Land zurückgelassen.

Wie die CNN schreibt, soll die US-Regierung der afghanischen Armee zwischen 2002 und 2017 Material und Ausbildung im Wert von über 28 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt haben, darunter Waffen, Munition, Fahrzeuge, Nachtsichtgeräte und Überwachungssysteme.

70 Flugzeuge unschädlich gemacht

Als die Taliban im Sommer 2021 stetig auf die Landeshauptstadt Kabul vorrückten, flohen einige afghanische Soldaten mit Helikoptern oder Flugzeugen des Militärs in benachbarte Länder. Die US-Truppen machten vor ihrem Abzug über 70 Fluggeräte, Dutzende gepanzerte Fahrzeuge und das Flugabwehrsystem unschädlich. Trotzdem dürften die Taliban über ein beträchtliches Arsenal an US-Kriegsbeute verfügen.

Laut dem Verteidigungsminister Enayatullah Khwarazmi diente die Parade auch als eine Art «Diplomfeier» für 250 frischgebackene Soldaten, die die Taliban im Kampf gegen den IS und andere Feinde unterstützen sollen. Seit der Machtübernahme kleiden sich viele der Streitkräfte in klassischen Militäruniformen, während die Kämpfer zuvor meist traditionell afghanisch gekleidet waren. Die Taliban-Führung versprach außerdem, ehemalige Mitglieder der afghanischen Armee in ihre Reihen aufzunehmen.

