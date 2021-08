US-​​Luftwaffe fliegt 640 Afghanen auf einmal aus

Eine C-17 Globemaster III der US-Luftwaffe hat am späten Sonntag rund 640 Afghanen sicher aus Kabul evakuiert, wie ein Foto des US-Verteidigungsministeriums zeigt.

Das militärische Frachtflugzeug hatte nicht vor, so viele Menschen zu transportieren, aber in Panik geratene Afghanen hatten nach der Machtübernahme der Taliban den Flughafen von Kabul überrannt und klammerten sich verzweifelt an die Maschinen. Zwischen den Passagieren ist ein Vater mit einem Kleinkind in seinen Armen zu erkennen, andere halten kleine Mädchen und Jungen. Links auf dem Foto sitzt eine Familie mit mehreren Kindern.

«640 Afghanen verließen das Flugzeug»

Anstatt zu versuchen, diese Flüchtende aus dem Flugzeug zu werfen, «entschloss sich die Besatzung abzufliegen», teilte ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums gegenüber Defense One mit. «Ungefähr 640 afghanische Zivilisten verließen das Flugzeug als es am Zielort in Katar ankam», so der Beamte weiter. Nach Angaben des Herstellers Boeing ist die riesige Frachtmaschine eigentlich für bis zu 134 Passagiere ausgelegt.

Überrascht über die Anzahl seiner Passagiere war auch der Pilot der C-17 Globemaster III. «Holy cow» («heilige Kuh») hat er laut einem Audiomitschnitt gesagt.

Am Flughafen der Hauptstadt Kabul spielten sich auch am Montag chaotische Szenen ab, als Tausende Menschen verzweifelt versuchten, einen Platz für einen Evakuierungsflug zu erwischen.

