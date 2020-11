Kanye wählte jemanden, dem er «wirklich vertraut»

Kanye West ist einer von tausend kleinen Kandidaten, die auch für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidieren. Bei Instagram hat der US-Rapper nun verraten, für wen er bei der Wahl gestimmt hat: «Heute ist das erste Mal, dass ich an den US-Präsidentschaftswahlen teilnehme. Und meine Stimme ging an jemanden, dem ich wirklich vertraue... an mich».

Bevor Kanye West selber Präsident werden wollte, war er vor allem als Unterstützer von Donald Trump aufgefallen. Das war, bevor Kim Kardashians Ehemann sich in einen Präsidentschaftswahlkampf stürzte, der von einer surrealen Pressekonferenz geprägt war, bei der der gebürtige Chicagoer in Tränen ausbrach. Eine bipolare Episode, laut seiner Frau.

Kanye West cry’s at South Carolina rally and says he was almost aborted. Kanye also says he almost aborted his daughter North #kanyewest #kanye2020 #yeezy pic.twitter.com/ABcB5XBE7n