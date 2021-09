IT-​​Spezialist wegen Hochverrats festgenommen

Der Chef einer auf Internetsicherheit spezialisierten Firma ist in Moskau wegen Hochverrats festgenommen worden. Das teilte ein russisches Gericht am Mittwoch der Staatsagentur «Tass» zufolge mit. Ilja Satschkow bleibe zunächst für zwei Monate in Haft. Der Chef der Firma Group-IB wies die Vorwürfe demnach zurück.

Offiziell wurden keine Einzelheiten zu dem Fall mitgeteilt. Wie der Radiosender «Echo Moskwy» berichtete, soll Satschkow Informationen an ausländische Geheimdienste weitergeleitet haben.

Am Dienstag hatte die Polizei das Unternehmen in der Hauptstadt durchsucht, das auf die Bekämpfung von Cyberangriffen und die Unterbindung von Online-Betrug spezialisiert ist. Der Kreml rechnete nach der Festnahme nicht mit Auswirkungen auf das Investitionsklima der IT-Branche in Russland. Boris Titow, der russische Ombudsmann für Unternehmer, mahnte hingegen, die Untersuchung müsse transparent sein, anderenfalls werde die Branche einen schweren Schlag erleiden und aus dem Land flüchten.

Group-IB is confident in the innocence of Ilya Sachkov. Co-founder and CTO Dmitry Volkov to assume leadership of the company



All the company’s offices around the world continue providing support to customers and partners as usualhttps://t.co/wZrMP5Bprz