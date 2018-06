Jacinda Ardern liegt mit Wehen im Krankenhaus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist so ungewöhnlich, dass immer wieder darüber berichtet wurde: Eine amtierende Regierungschefin erwartet ein Baby. Jetzt ist es so weit: Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern liegt seit Mittwoch im Krankenhaus, weil die Wehen eingesetzt haben. Für die 37-Jährige ist es das erste Kind.

Sie ist erst die zweite Regierungschefin der Welt, die im Amt Mutter wird. Im Jahr 1990 gebar Pakistans Premierministerin Benazir Bhutto eine Tochter.

Termin war am 17. Juni

«Ich bin nicht die erste Frau, die mehrere Dinge auf einmal macht. Ich bin nicht die erste Frau, die mit einem Baby arbeitet. Ich weiß, dass dies besondere Umstände sind, aber es gibt viele Frauen, die das schon lange vor mir getan haben», sagte Ardern am 19. Januar, als sie ihre Schwangerschaft zusammen mit ihrem Partner Clarke Gayford ankündigte.

Der offizielle Geburtstermin war der 17. Juni. Die Eltern haben das Geschlecht des ungeborenen Kindes bislang nicht preisgegeben.

Jacinda Ardern, die nur wenige Monate nach der Übernahme der Labour Party im Oktober 2017 an die Macht kam, kündigte an, dass sie sechs Wochen Mutterschaftsurlaub nehmen wolle. Ihre Aufgaben werden in ihrer Abwesenheit von ihrem Stellvertreter Winston Peters wahrgenommen.

(L'essentiel/mlr/afp)