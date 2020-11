Bernie Sanders sah den Wahlverlauf präzise vorher

Ungefähr zwei Wochen vor der US-Wahl hatte Jimmy Fallon in seiner Tonight Show den Demokraten Bernie Sanders zu Gast. Wie sich am heutigen Mittwoch zeigt, scheint der Donald Trump ziemlich genau einschätzen zu können, sah er da schon Donald Trumps vorzeitige Siegesverkündung kommen.

Sanders foresaw it with astounding precision:

Ebenso eingetreten, erwartete Sanders Verzögerungen bei der Auszählung der Briefwahlstimmen in wichtigen Staaten wie Wisconsin, Pennsylvania oder Michigan. Da eher Demokraten ihre Stimme per Brief abgegeben haben, könnten genau diese Hitzkopf Trumps Siegesgewissheit noch zunichte machen. Biden hat am Mittwochnachmittag bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen nämlich bisher die Führung in den Swing States Wisconsin und Michigan übernommen.

