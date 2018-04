Raúl Castro tritt ab, zieht aber weiter die Fäden

Kuba schlägt am Donnerstag ein neues Kapitel seiner Geschichte auf. Der 86-jährige ehemalige Guerillero, langjährige Verteidigungsminister und Armeechef Raúl Castro scheidet aus seinem Amt als Staatspräsident. Die vom Parlament gewählten Mitglieder des Staatsrats bestimmen aus ihrer Mitte einen Nachfolger. Von der Bildfläche wird Castro dennoch nicht verschwinden, wie Kuba-Experte Bert Hoffmann* sagt.

Was bedeutet der Machtwechsel für Kuba?

Damit geht die Ära Castro nach knapp 60 Jahren zu Ende. Der erwartete Nachfolger Miguel Díaz-Canel entstammt nicht mehr der Generation der Revolution von 1959. Doch dieser Abgang erfolgt nur schrittweise, langsam und sehr kontrolliert.

Geht Raúl Castro jetzt in den Ruhestand?

Auf keinen Fall. Sein Mandat als Erster Sekretär der Kommunistischen Partei geht noch bis zum Jahr 2021, und es scheint nicht so, als ob er diese Position früher räumen wird. Damit bleibt er auch Vorsitzender des Politbüros, dem obersten Machtzentrum des politischen Systems. Zudem ist Castro weiter der einzige Vier-Sterne-General der Armee.

Zwölf Jahre war er an der Macht – Ihre Bilanz?

Die fällt zwiespältig aus. Er hat eine bemerkenswerte Reformagenda angestoßen – vor allem wirtschaftlich. Raúl Castro weitete die Zulassung selbstständiger Arbeit aus. Brachliegendes Staatsland wurde an Bauern verpachtet. Die Staatsbetriebe sollten effizienter werden. Doch die Reform ist stecken geblieben.

Inwiefern?

Die Zahl der registrierten «Arbeiter auf eigene Rechnung» («trabajadores por cuenta propia») stagniert bei unter 600.000 – bei einer Bevölkerung von elf Millionen Menschen. Bed and Breakfasts und Restaurants in Privathäusern gehören schon zu den Erfolgreichsten des neuen kubanischen Unternehmertums. 35 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung ist in keinem formellen Arbeitsverhältnis mehr, viele Menschen gehen einer Beschäftigung in Grauzonen und im Schwarzmarkt nach. Allein zwischen 2009 und 2016 sind ein Viertel aller Arbeitsplätze im Staatssektor weggefallen.

Jetzt soll Miguel Díaz-Canel übernehmen. Wer ist der Neue?

Seinen Aufstieg ins höchste Staatsamt verdankt er unmittelbar Raúl Castro. Dennoch war es eine Überraschung, als Castro ihn vor fünf Jahren zu seinem Stellvertreter im Staats- und Ministerrat machte. Über Nacht wurde dieser zum hochrangigsten Politiker seiner Generation. Seitdem hat ihn Raúl systematisch als seinen Nachfolger aufgebaut und in Szene gesetzt. Díaz-Canel ist auf jeden Fall kein charismatischer Führer, sondern eher ein loyaler Parteikader.

Wofür steht der 57-Jährige?

Das weiß kaum jemand. Bisher hat er wenig eigenes Profil gezeigt. Er verkörpert den lange versprochenen Generationswechsel. Umso wichtiger ist es der kubanischen Führung allerdings, Erwartungen auf weitergehenden Wandel zu dämpfen und die Geschlossenheit der Elite zu demonstrieren. Díaz-Canel ist weit von der Machtfülle entfernt, die die Castros besaßen, und muss balancieren. Eigene Handlungsmacht wird er erst mit der Zeit entwickeln können.

Die Herausforderungen für Díaz-Canel?

Angesichts der schwierigen Wirtschaftslage wird die neue Regierung Raúl Castros Reformagenda wieder aufgreifen müssen, da der Lebensstandard der Kubaner sonst weiter abzusinken droht. Unmittelbaren Handlungsbedarf gibt es bei der Zusammenführung der beiden im Land zirkulierendenWährungen – dem kubanischen Peso (CUP) und dem an den US-Dollar gekoppelten konvertiblen Peso (CUC). Der Wechselkurs liegt bei 25:1, sodass eine durchschnittliche CUP-Monatsrente nur für etwa vier bis fünf Liter Speiseöl im Devisenshop ausreicht. Die Herausforderung: Das völlig verzerrte Lohn- und Preisgefüge wieder in den Griff bekommen. Die sozialen Kosten der nötigen Währungsreform sind aber nur schwer abzusehen.

Was bedeutet der Machtwechsel für Kubas Außenpolitik?/h3>

Kuba wird seinen Kurs breit gestreuter Außenbeziehungen fortsetzen. Dem Land bleibt wenig anderes übrig. Zum einen haben sich die Beziehungen zu den USA nach dem Tauwetter zu Barack Obamas Zeiten mit Donald Trump wieder verschlechtert. Die diplomatischen Beziehungen bestehen zwar fort, doch die Atmosphäre zwischen Washington und Havanna ist eisig geworden. Zum anderen befindet sich Kubas wichtigster Verbündeter Venezuela in einer tiefen Krise. Die Beziehungen zu Europa werden deshalb wichtiger, auch wenn Kuba ein schwieriger Partner bleibt.

*Der Kuba-Experte und Politikwissenschaftler Bert Hoffmann leitet das Berliner Büro des Giga-Instituts für Lateinamerika-Studien.

(L'essentiel/Mareike Rehberg)