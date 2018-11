Polizei geht von Terrorangriff aus

Bei einem Messerangriff in Melbourne sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Sie hätten zuvor einen Verdächtigen bei einem brennenden Auto im Geschäftsviertel der australischen Stadt festgehalten, teilte die Polizei mit. «Ein Mann ist am Tatort festgenommen und unter Polizeiaufsicht in ein Spital gebracht worden», hieß es weiter. Dort ist er offenbar später seinen Verletzungen erlegen. Beim Täter soll es sich um einen Mann aus Somalia handeln.

Nach Angaben von Rettungssanitätern vor Ort habe der Angreifer drei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Eine Person ist später an ihren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilte, gehe man von einem terroristischen Hintergrund aus. Der Angreifer war der Polizei bekannt. Ein Verwandter von ihm soll im vergangenen Jahr von der Polizei verhaftetet worden sein. Ihm werde Terrorismus vorgeworfen.

Wohl alleine gehandelt

Örtliche Medien verbreiteten Videoaufnahmen, in denen ein grosser Mann mit einem Messer auf Polizeibeamte losgeht. Die Polizei erklärte, die Beamten seien während des Feierabendverkehrs wegen eines brennenden Autos in die Innenstadt gerufen worden.

Sie forderte die Bevölkerung auf, den Bereich der Stadt zu meiden, auch wenn es derzeit keine Hinweise auf weitere Verdächtige gebe.

BREAKING: #BourkeSt attack witness Peter tells @BenFordham the first victim of the attack was a security guard. #melbourne — Ben Fordham Show (@SydneyLive2GB) 9. November 2018

