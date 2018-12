JFK zeigt Trump, wie man das mit Santa Claus macht

Der 24. Dezember war kein guter Tag für Donald Trump. Nicht nur das die US-Börsen in den Keller rasselten, auch das traditionelle Telefonat mit den Kindern vermasselte der Präsident der Vereinigten Staaten gewaltig. Als die sieben Jahre alte Collman anrief und wissen wollte, wo sich der Weihnachtsmann gerade befindet, fragte Trump, ob sie denn wirklich noch an Santa Claus glauben würde.

Für Beobachter war diese Frage ein absolutes No-Go. Viele zeigten sich empört darüber, wie wenig Fingerspitzengefühl der US-Präsident gegenüber einer Siebenjährigen zeigte.

«Ich habe mit ihm telefoniert»

Auf Twitter erhält zum aktuellen Anlass ein Brief aus dem Jahr 1961 besondere Aufmerksamkeit. Der damalige Präsident John F. Kennedy reagierte dabei auf das Schreiben von einem Mädchen. Sie zeigte sich besorgt, dass Bomben aus Russland am Nordpol den Weihnachtsmann treffen könnten.

JFK's letter to child--"You must not worry about Santa Claus. I talked with him yesterday and he is fine."--1961: pic.twitter.com/T0UD1md1Ik