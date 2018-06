Jeans und Whiskey werden in der EU ab Freitag teurer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Handelsstreit mit den USA schraubt die EU die Zölle auf amerikanische Produkte wie Whiskey, Jeans und Motorräder ab Freitag nach oben. Dann werden die bereits beschlossenen Vergeltungszölle in Kraft treten, wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte.

Damit reagiert die Union auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Sonderabgaben auf Stahl- und Aluminiumprodukte. Bei Einfuhr in die USA werden darauf seit Anfang Juni Zölle in Höhe von 25 Prozent bei Stahl und 10 Prozent bei Aluminium fällig.

Zölle sollen Schaden ausgleichen

Auch Mexiko und Kanada – größter Stahllieferant der USA – fallen unter die neuen Abgaben. Sie alle halten die Zölle für nicht vereinbar mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO.

Die EU-Vergeltungszölle sind so konzipiert, dass sie in etwa den Schaden ausgleichen sollen, der der EU durch die US-Zölle entstehen dürfte. Nach Berechnungen auf Basis der Exportzahlen aus dem Jahr 2017 beläuft sich dieser auf 6,4 Milliarden Euro.

Erste Vergeltungszölle

In einem ersten Schritt sollen nun die EU-Vergeltungszölle auf jährliche Importe aus den USA im Gegenwert von lediglich 2,8 Milliarden erhoben werden. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström betonte: «Wir wollten nicht in diese Lage kommen.» Wegen der einseitigen Entscheidung der USA bleibe der EU aber keine andere Wahl.

Wenn die USA ihre Zölle zurücknehmen, fielen auch die EU-Maßnahmen weg, betonte Malmström. Alle 28 EU-Staaten hatten den Plänen der EU-Kommission vor einer Woche zugestimmt.

Für den verbleibenden Warenwert von 3,6 Milliarden Euro möchte die EU-Kommission das Ergebnis der Klage vor der WTO abwarten. Eine Warenliste gibt es aber auch hier schon.

Streit auch mit China

Für Konsumenten in Europa könnten die Zusatzzölle auf US-Produkte zu Preiserhöhungen führen. Neben amerikanischen Lebensmitteln, Kleidung und Motorrädern werden unter anderem auch amerikanische Stahlerzeugnisse, Schiffe und Boote betroffen sein. Der geplante Zusatzzollsatz auf all diese Produkte soll 25 Prozent betragen.

Wegen der Einführung von Strafzöllen stehen die USA derzeit auch mit anderen Ländern im Handelsstreit. US-Präsident Donald Trump plant weitere Strafzölle in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar.

«Weiteres Handeln ist nötig, um China dazu zu ermutigen, seine unfairen Praktiken zu ändern, seinen Markt für US-Güter zu öffnen und eine ausgeglichenere Handelsbeziehung mit den USA zu akzeptieren», erklärte Trump in einer am Montag vom Weißen Haus verbreiteten Stellungnahme.

Handelsstreit schürt Angst

Die USA hatten erst in der vergangenen Woche Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 50 Milliarden Dollar verhängt, woraufhin China Gegenmaßnahmen im gleichen Umfang ankündigte. Zu diesem Zeitpunkt drohte Trump bereits mit zusätzlichen Maßnahmen, sollte Peking Gegenzölle erheben. Auch Russland kündigte Zusatzzölle auf ausgewählte Importe aus den USA an.

Der eskalierende Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt schürt rund um den Globus die Angst vor einem Konjunktureinbruch.

(L'essentiel/chk/mlr/sda/afp)