Huawei-​​Finanzchefin hat Kanada verlassen

Die seit Jahren in Kanada festsitzende Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou kann nach einer Vereinbarung mit den US-Behörden nach China zurückkehren. Die US-Regierung zog am Freitag ihren Auslieferungsantrag zurück, ein kanadisches Gericht hob daraufhin alle Kautionsauflagen auf. «Meng Wanzhou steht es frei, Kanada zu verlassen», teilte das kanadische Justizministerium mit. Und das tat sie auch: Kurz darauf befand sie sich in einer Maschine der chinesischen Airline Air China Richtung Shenzhen.

Meng Wanzhou: “I want to thank my country, my people, my family & friends. Over the past 3 years, my life’s been turned upside down. But I believe that after the rain comes the rainbow, and it was a valuable experience. Thank you again for your kindness, which I’ll never forget.” pic.twitter.com/JiVNmgzGkc