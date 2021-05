Ex-​​Präsident der Malediven bei Explosion verletzt

Der Parlamentspräsident und ehemalige Regierungschef der Malediven, Mohamed Nasheed, ist durch eine Explosion in der Nähe seines Hauses verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 53-Jährige werde in einem Krankenhaus der Hauptstadt Male behandelt. Präsident Ibrahim Mohamed Solih sprach von einem Anschlag auf die Demokratie und erklärte, die australische Polizei werde die Ermittlungen unterstützen.

Nasheed habe keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten, sagte Innenminister Imran Abdulla einem örtlichen Fernsehsender. Einzelheiten zu der Explosion wurden nicht genannt. Niemand bekannte sich zu der Tat. In den sozialen Medien waren Fotos zu sehen, die ein zerstörtes Motorrad am Tatort zeigten.

Nasheed war der erste demokratisch gewählte Präsident der Malediven und von 2008 bis 2012 im Amt. Seine Amtszeit endete mit einem Rücktritt unter dem Druck von Protesten. Bei der folgenden Präsidentschaftswahl erlitt er eine Niederlage und durfte 2018 wegen einer Verurteilung zu einer Haftstrafe nicht erneut antreten. Sein Parteikollege Solih gewann die Wahl. Nasheed blieb dennoch ein einflussreicher Politiker und wurde 2019 zum Parlamentspräsidenten gewählt.

Deeply concerned at the attack on Speaker @MohamedNasheed. Wish him a speedy recovery. Know that he will never be intimidated.