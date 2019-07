So versucht Ivanka Trump Anschluss zu finden

Am G-20-Gipfel in Japan wurde nicht nur am großen Tisch verhandelt, sondern es kam auch zu vielen Begegnungen und Gesprächen unter den Teilnehmern am Rande des Meetings. So unterhalten sich gerade die britische Premierministerin Theresa May, der französische Präsident Emmanuel Macron, der kanadische Premier Justin Trudeau und IWF-Chefin Christine Lagarde, als auch Ivanka Trump dazukommt und mitreden will.

Wie die gestandenen Politiker auf die Tochter von US-Präsident Donald Trump regieren, kann nun die ganze Welt sehen, da der Elysée-Palast ein kurzes Video davon auf Instragram veröffentlicht hat.

Der BBC-Journalist Parham Ghobadi hat das Video auf Twitter weiter verbreitet. Es wurde bereits 15 Millionen Mal angeschaut und 20.000 Mal retweetet.

(L'essentiel/chk)