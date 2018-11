So stimmte Luxemburg bei den US-​​Midterms ab

Auch in Luxemburg wurde am Dienstag gewählt – allerdings nicht im Staat, sondern in der gleichnamigen Gemeinde im US-Bundesstaat Wisconsin. In dem 2500-Einwohner-Ort im konservativ geprägten Kewaunee County leben viele Menschen mit Vorfahren aus dem Großherzogtum. Auch in Belgium, etwa 130 Kilometer südlich des amerikanischen Luxemburg gelegen, fühlt sich der «Roude Léiw» zuhause. Die «Luxembourg American Cultural Society» hat im 2300-Seelen-Dorf Belgium ihren Sitz.

Zu den Ergebnissen: Bei den Gouverneurswahlen in Wisconsin setzte sich der Demokrat Tony Evers hauchdünn gegenüber Amtsinhaber Scott Walker durch. In Luxemburg und Belgium zeigte sich ein umgekehrtes Bild: In beiden Kommunen stimmten mehr als 70 Prozent für den konservativen Walker.

Trumps Wahlkampfhilfe verpuffte

Walker war vor drei Jahren im Kandidatenrennen der Republikaner um die US-Präsidentschaft vorzeitig gescheitert. Nun steht der baldige Ex-Gouverneur vor einer ungewissen politischen Zukunft – trotz Wahlkampfunterstützung durch US-Präsident Donald Trump wurde er nach zwei Amtszeiten aus dem Amt gefegt.

Auch bei den Senatswahlen in Wisconsin hatten die Demokraten die Nase vorne: Tammy Baldwin erreichte mehr Stimmen als die republikanische Herausforderin Leah Vukmir. Baldwin darf ihren Heimatstaat nun für eine weitere Amtszeit in der zweiten Kongresskammer vertreten. In den «Republikaner-Hochburgen» Luxemburg und Belgium stimmten hingegen rund zwei Drittel der Wähler für Vukmir.

Tammy Baldwin (m.), und Tony Evers (r.) erhielten im Wahlkampf Unterstützung durch Barack Obama.

Scott Walker (r.) bewarb sich 2015 um die US-Präsidentschaft, stieg jedoch vorzeitig aus dem Rennen aus.

