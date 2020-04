Klimaaktivisten rufen zur Online-​​Demo auf

Die deutsche Klima-Aktivistin Luisa Neubauer kündigte am Donnerstag auf Twitter den «größten Onlineprotest jemals» an. Man werde «zeigen, wie groß der gesellschaftliche Rückhalt hinter gerechtem Klimaschutz ist.» Wegen der weltweiten Pandemie sollen die Aktionen überwiegend im Internet stattfinden. «Bekämpft jede Krise», schrieben in den vergangenen Tagen schon viele junge Menschen auf Schilder. Der Klimaschutz soll nicht wegen Corona in Vergessenheit geraten.

Morgen werden wird den größten Onlineprotest jemals veranstalten. Wir werden digitale Räume füllen & zeigen, wie groß der gesellschaftliche Rückhalt hinter gerechtem Klimaschutz ist. 2020 muss das Jahr werden, in dem wir zwei Krisen gleichzeitig bewältigen. #FightEveryCrisis — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) April 23, 2020

Alternative Protestformen

Unter anderem gibt am Freitag einen 24-Stunden-Livestream auf Youtube, in dem Klimaaktivisten und -forscher aus aller Welt zu Wort kommen. Wie in den Vorwochen wollen die Schwedin Greta Thunberg und ihre Mitstreiter Fotos von sich und ihren Protestschildern in den sozialen Netzwerken posten, um die Regierungen in aller Welt zu mehr Klimaschutz zu bewegen.

Eigentlich wollte Fridays for Future am Freitag wie bereits einige Male 2019 einen weltweit koordinierten Klima-Großprotest abhalten. An solchen Protesttagen hatten sich im vergangenen Jahr jeweils mehrere Hunderttauschend Menschen allein in Deutschland beteiligt. Wegen der anhaltenden Corona-Krise und damit verbundenen Versammlungsverboten und -beschränkungen sind große Demos auf den Straßen jedoch nicht möglich, weshalb die Bewegung nun ins Internet ausweicht.

(L'essentiel)