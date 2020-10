Melania Trump zieht ihrem Mann die Hand weg

Melania Trump ist ein seltener Gast im Tross ihres Ehemannes Donald – letztmals dabei war sie vor über einem Jahr. Sehr zur Frustration des Kampagnen-Teams, das, wie CNN berichtet, die First Lady gern mehr in den Wahlkampf einbinden würde. Am Dienstag hatte sie noch die Teilnahme an einem Auftritt in Pennsylvania wegen eines «anhaltenden Hustens» abgesagt. An der TV-Debatte in der Nacht auf Freitag war Melania aber da. Mit einer schwarzen Maske ausgerüstet verfolgte sie das Duell von Donald Trump mit Joe Biden.

Für Schlagzeilen sorgte ein kurzer Moment nach dem Auftritt. Melania Trump kam auf die Bühne, präsentierte sich Händchen haltend mit dem amtierenden Präsidenten den Kameras. Aber als sie sich zum Weggehen umdrehte, riss sie ihrem Mann die Hand förmlich weg. Ein Kontrast zu Mitbewerber Joe Biden, der seine Frau Jill auf der Bühne umarmte und herzte.

Melania Trump zog die Hand schon mehrmals weg

Der Spott auf den sozialen Medien war beissend. «Seine Hand halten zu müssen, graust der First Lady», kommentierte Filmemacher Andy Ostroy auf Twitter. «Es gibt keine Person in den USA, die mehr will, dass Biden gewinnt, als Melania Trump», schrieb Schauspieler William Baldwin. «Sie kann es kaum erwarten, von ihm wegzukommen.»

Ein anderer User schrieb: «Das muss mindestens das zehnte Mal sein, dass Melania das Trump vor laufender Kamera angetan hat.» In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu ähnlichen Vorfällen. Als die First Lady dem Präsidenten 2017 in Israel und Italien die Hand wegzog, trendete der Hashtag #HandGate.

(L'essentiel/Lucas Orellano)