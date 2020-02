Pentagon warnt vor Lücke in Atomwaffensteuerung

Der Flugkörper B61 befindet sich seit 1968 im US-Nuklear-Arsenal. Die taktische Wasserstoffbombe ist in die Jahre gekommen. Nun soll der Bestand mit einem milliardenschweren Programm für die Zukunft fit gemacht werden.

Die Version B61-12 erhält ein Navigationsmodul. Genau darin gibt es aber eine Sicherheitslücke, wie ein aktueller Bericht von Robert Behler, dem Director Operational Test and Evaluation (DOT&E), aufzeigt. «Eine Systemkomponente weist eine Schwachstelle für die Cybersicherheit auf», heißt es im Bericht, der hier öffentlich zugänglich ist.

Modernisierte Bombe

Nähere Details verrät das US-Verteidigungsministerium in dem Bericht nicht. Laut Pentagon kann die Lücke jedoch ohne größere Investitionen von Zeit oder Geld geschlossen werden. Die Air Force müsse eine Lösung zeitnah in Angriff nehmen, so die Empfehlung.

Die B61 war ursprünglich als frei fallende Bombe konzipiert worden. 2012 erhielt Hersteller Boeing den Auftrag, daraus eine präzisere Waffe zu bauen, wie Heise.de schreibt. Damit sollen Kollateralschäden minimiert werden. Die modernisierte Bombe habe eine dreimal höhere Genauigkeit, erklärte Hans Kristensen, der Direktor des Nuclear Information Project, Mitte 2019.

Air Force awards $127.6 million contract to Boeing to begin production of the tail kit for the new guided B61-12 nuclear bomb https://t.co/KU37OW1QXC The tail kit triples the accuracy compares with existing B61 versions https://t.co/9Xd5o2ZPMo First bomb scheduled for March 2020. pic.twitter.com/MYsRXlmQRt— Hans Kristensen (@nukestrat) April 30, 2019

Pannen bei Boeing

Die Sicherheitslücke im Atomwaffensteuerungssystem wurde bereits bei einem Angriffstest Mitte 2018 festgestellt. Ein Jahr später machte die IT-Sicherheitsforscherin Chris Kubecka publik, dass Entwicklungsnetzwerke von Boeing mit dem offenen Internet verknüpft waren und mindestens ein Mailserver mit Schadsoftware infiziert war.

2019 hat der US-Hersteller Boeing erstmals seit 22 Jahren einen Verlust eingefahren, nicht zuletzt wegen zwei Abstürzen von Passagierflugzeugen des Typs 737 Max im Herbst 2018 und Anfang 2019. Weltweit wurden Flugverbote für den Flugzeugtyp verhängt. Ende 2019 gab Boeing bekannt, dass die Produktion der 737 Max vorläufig gestoppt werde.

(L'essentiel/tob)