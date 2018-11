«Ich ersticke, nimm die Tüte von meinem Kopf!»

Türkische Ermittler hatten bereits kurz nach dem Tod von Jamal Khashoggi ausgesagt, im Besitz von Tonaufnahmen der Ermordung zu sein. Auf dem Weg zu den Gedenkfeiern an den Ersten Weltkrieg sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan nun den Medien, dass diese Tonaufnahmen an die Regierungen anderer Länder verschickt worden seien.

So seien nebst Saudiarabien auch Deutschland, die USA, Frankreich und Großbritannien im Besitz der Tonaufnahmen. Das dürfte den Druck auf den saudischen Kronprinzen nochmals vergrößern.

Ermordung dauerte sieben Minuten

Die Tonaufnahmen der Ermordung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi zeigen, dass die Tat selbst zirka sieben Minuten dauerte. Dabei soll Khashoggi gesagt haben: «Ich ersticke! Nimm diese Tüte von meinem Kopf, ich habe Platzangst!»

Nach dem Mord wurde die Botschaft mit Plastiktüten ausgelegt, damit die Leiche zerstückelt werden konnte. Dies dauerte wiederum 15 Minuten. Danach sollen die Leichenteile in Säure aufgelöst und in die Kanalisation geschüttet worden sein.

Pompeo: «USA erwägen Sanktionen»

Im Fall des ermordeten saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi wollen die USA alle Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Das kündigte US-Außenminister Mike Pompeo am Sonntag in einem Telefonat mit dem saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman an.

Pompeo habe «betont, dass die USA alle, die an der Tötung von Jamal Khashoggi beteiligt waren, zur Rechenschaft ziehen, und dass Saudi-Arabien dasselbe tun muss», erklärte Außenamtssprecherin Heather Nauert. Pompeo hatte bereits zuvor gesagt, dass der Mord an dem Journalisten gegen «internationale Rechtsnormen» verstoße und die USA Sanktionen gegen Verantwortliche in dem Fall in Erwägung zögen.

(L'essentiel)