König und Kronprinz kondolieren Familie

Nach dem Tod des Regimekritikers Jamal Khashoggi haben sowohl der König Saudiarabiens als auch sein Thronfolger der Familie des Getöteten kondoliert. Dies ging aus Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Spa hervor.

So telefonierte König Salman mit Mitgliedern der Familie Khashoggi. Auch Kronprinz Mohammed bin Salman habe den Hinterbliebenen telefonisch sein Beileid ausgedrückt. Saleh Khashoggi, Sohn des getöteten Journalisten, habe sich für die Anteilnahme bedankt, hieß es. Über den Inhalt der Gespräche lagen allerdings keine Angaben vor.

Die Türkei ermittelt derweil weiter mit Hochdruck im Fall Jamal Khashoggi. Fünf Zeugen seien am Montag von mehreren Staatsanwälten in Istanbul verhört worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Dabei handle es sich um Konsulatsmitarbeiter. Mehr als 20 weitere Zeugen, darunter Türken und Ausländer, würden im Laufe des Tages noch befragt. Bereits am Vortag hatte der Sender NTV von einer Vorladung berichtet.

(L'essentiel)