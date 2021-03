Russland baut Eishockey-​​Feld in Flugzeug ein

Ein kurzes Video zeigt, wie Hockeyspieler im Bauch eines riesigen Transportflugzeugs Runden drehen und sich offenbar auf die ungewohnten Bedingungen einstellen. Laut «Daily Mail» wurde der Clip aus Militärkreisen geleakt – wohl mit Erlaubnis der Generäle.

Denn wie weiter bekannt wurde, soll die auf der Militärbasis Migalovo nördlich von Moskau mit dem Eisfeld aufgerüstete Antonov AN-124 – mit knapp 70 Metern Länge eines der größten Flugzeuge der Welt – am 1. Juni zu einem Demonstrationsmatch abheben, das es in sich hat. Denn dabei wollen angeblich auch Wladimir Putin (69) und sein Verteidigungsminister Sergei Schoigu (66) in die Schlittschuhe schlüpfen und übers Eis flitzen.

Weltrekord angepeilt

Laut dem Bericht geht es beim geplanten Match auf 11.000 Metern auch um einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für das erste in der Luft ausgetragenen Hockematch, wie der türkische Sender 360TV vernommen hat. Das russische Militär wollte die Meldung nicht kommentieren

Putin gilt als großer Eishockey-Fan und spielt angeblich noch immer regelmäßig mit Wirtschaftsgrößen und Mitgliedern seiner Partei.

(L'essentiel/Felix Traber)