So könnte es mit den Protesten weitergehen

Jetzt ist es also passiert: Anhänger von Donald Trump konnten das US-Capitol, den Sitz von Repräsentantenhaus und Senat, stürmen und rennen jetzt auf dessen Gängen herum. Einige schafften es gar ins Parlament selber. Laut ersten Berichten sollen Schüsse gefallen sein. Mindestens eine Frau wurde dabei verletzt.

Für die USA ist das ein Szenario, das sie nur aus anderen Ländern kennen. Zwar schaukelte sich die politische Stimmung seit Jahren hoch. Doch immer vertrauten die Amerikaner darauf, dass man zwar heftig streitet, aber letztlich doch vor politischer Gewalt zurückschreckt.

Ändert sich das jetzt? Es zeichnen sich drei mögliche Szenarien ab.

Deeskalation

Offenkundig versuchen Wachleute mit den Demonstranten zu reden. Das sei doch der falsche Weg, seinen Unmut kundzutun, wird den Eindringlingen gesagt. Die Capitol-Polizei hat Verstärkung angefordert. Das könnte Hitzköpfe zur Besinnung bringen. Umso mehr, als die meisten von ihnen sich noch immer als Anhänger von «Recht und Ordnung» betrachten.

Die Person die wohl am schnellsten für ein Ende des Aufruhrs sorgen könnte, ist Präsident Donald Trump selber. Schließlich ist es die offizielle Absegnung der Novemberwahl durch das Parlament, welche die Demonstranten nach Washington brachte.

Lange meldete er sich nicht persönlich. Nur über zwei Tweets, in denen er aufrief, friedlich zu bleiben, die Gesetze und die Polizei zu respektieren. Vor zwanzig Minuten schließlich twitterte er ein persönliches Statement: «Ich weiß, ihr leidet», sagte er seinen Anhängern, «schließlich wurde uns eine Wahl gestohlen. Aber ihr müsst jetzt nach Hause gehen. Wir brauchen Frieden. Wir brauchen Recht und Ordnung. Wir wollen nicht, dass jemand verletzt wird.»

Vielleicht bringt das seine Anhänger im Capitol zur Besinnung.

Belagerung

Allerdings bediente der Präsident im selben Statements genau die Muster, welche seine Fans so erzürnen: «Es ist eine harte Zeit», sagte Trump am Ende, «wenn man uns so etwas wegnehmen kann. Wir hatten einen Erdrutschsieg, und die anderen wissen das auch.»

Die Enttäuschung der Trump-Anhänger wird das eher verstärken. Viele von ihnen sind Anhänger von Verschwörungstheorien wie Q-Anon, laut denen finstere Mächte die US-Regierung unterwandert haben. Sie sind fast unerreichbar für Vernunftsappelle. Aus ihrer Sicht sind sie es, welche die Regierung verteidigen, nicht umgekehrt. Das könnte dazu führen, dass sie auch auf Trump nicht mehr hören, weil sie glauben, er werde unter Druck gesetzt.

Wenn die Polizei also nicht massiv einschreitet, könnten sich einige Eindringlinge im Capitol doch noch festsetzen. Und je länger das dauert, desto schwieriger könnte es werden, sie ohne Blutvergießen von dort wieder wegzubekommen. In den USA kam es schon öfter zu Belagerungen von politischen Extremisten. Zuletzt etwa 2016, als sich rechte Aktivisten wochenlang in den Gebäuden des Malheur-Nationalpark im Bundesstaat Oregon einschlossen. Dort konnte ein Blutvergießen abgewendet werden.

Es ist jedoch fraglich, ob die USA es sich leisten können oder wollen, im nationalen Parlament wochenlang mit militanten Eindringlingen zu verhandeln. Umso mehr, als am 20. Januar der neue Präsident Joe Biden vereidigt werden soll – vor eben diesem Kapitol.

Eskalation

Falls die Demonstranten also nicht abziehen, sich im Gegenteil verschanzen und weiter radikalisieren, gar Geiseln nehmen – könnte es zu tödlichen Schüssen kommen. Offenbar wurde die Nationalgarde von Washington bereits alarmiert. Wenn sie auffährt, wird sehr schnell eine militärische Logik greifen. Und das bedeutet: Soldaten dringen mit Gewalt zu den besetzten Räume vor.

Irgendwann – und das kann noch in den kommenden Stunden sein – nehmen die Einsatzkräfte Tote in Kauf. Oberbefehlshaber ist Donald Trump selber. Aber es ist nicht klar, inwiefern er willens oder im Stande ist, diese Macht auszuüben.

Sollte es aber zu Toten kommen, wäre das ein historisches Ereignis. In der Geschichte der USA führte die Wahl eines neuen Präsidenten erst einmal zu Toten: 1860, als Abraham Lincoln gewählt wurde. Die Folge innerhalb Monaten war die Unabhängigkeitserklärung der Südstaaten – und der Start eines Bürgerkriegs, in dem am Ende zwischen 600.000 und einer Million Menschen starben.

Tote im Capitol würden die Politik der USA nachhaltig verändern. Gut möglich, dass sie bei den Republikanern für ein Ende von Trumps Dominanz sorgen, schneller und gründlicher als seine Abwahl am 3. November.

(L'essentiel/Thomas Ley)