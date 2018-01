Polizei nimmt Kremlkritiker Nawalny fest

Der Kremlkritiker Alexej Nawalny ist am Sonntag bei Protesten der Opposition in Moskau festgenommen worden. Dies teilte der 41-Jährige über Twitter mit. «Das bedeutet nichts», schrieb Nawalny, der immer wieder bei Demonstrationen vorübergehend festgenommen wird. Sicherheitskräfte fingen ihn laut seinem Team auf der Twerskaja Straße auf dem Weg zu seiner Kundgebung ab.

Hunderte Regierungsgegner folgten dem Protestaufruf des Oppositionellen in Moskau und St. Petersburg. «Boykott, Boykott» und «Putin verschwinde!» skandierte die Menge. Der Blogger und Jurist hatte zu landesweiten Protesten gegen Präsident Wladimir Putin aufgerufen, die unter anderem in der Hauptstadt verboten worden waren. Er forderte seine Anhänger außerdem dazu auf, die russische Präsidentschaftswahl am 18. März zu boykottieren. Es wird erwartet, dass Putin wiedergewählt wird und dann bis zum Jahr 2024 weiter an der Staatsspitze steht.

Nawalny wollte Putin herausfordern, die Wahlkommission schloss ihn aber wegen einer Verurteilung zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe wegen Unterschlagung aus. Der Oppositionspolitiker bestreitet die ins Jahr 2009 zurückreichenden Vorwürfe und spricht von einem politisch motivierten Urteil.

(L'essentiel/mlr/sda/afp)