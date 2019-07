Epstein verletzt in Zelle gefunden

Der US-Unternehmer Jeffrey Epstein, der aufgrund von Missbrauchsvorwürfen in New York in Untersuchungshaft sitzt, wurde verletzt in seiner Zelle vorgefunden. Als die Gefängniswärter ihn entdeckten, sei er nur halb bei Bewusstsein gewesen und habe Wunden am Hals aufgewiesen, schreibt CNBC. Diese weisen darauf hin, dass der Unternehmer versucht haben könnte, sich zu erhängen.

Was sich genau in der Zelle abgespielt hat, ist aber nach wie vor unklar. Laut CNBC besteht auch die Möglichkeit, dass Epstein mit den Verletzungen einen Transfer in ein Krankenhaus erwirken wollte. Ebenfalls möglich ist es, dass er von einem anderen Insassen angegriffen worden ist. Dazu gibt es aber keine schlüssigen Hinweise. Um seine Gesundheit sicherzustellen, steht Epstein von nun an wegen Selbstmordgefährdung unter Beobachtung.

Hohes Fluchtrisiko

Er wird beschuldigt, zwischen 2002 und 2005 Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Epstein plädierte vor dem Gericht in New York auf nicht schuldig. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 45 Jahre Haft.

Bis Prozessbeginn muss Epstein in Untersuchungshaft bleiben. Ein Richter hatte sich gegen eine Kaution in Höhe von 100 Millionen Dollar entschieden. Beim reichen Unternehmer, der zahlreiche Anwesen weltweit und ein eigenes Flugzeug hat, bestehe ein hohes Fluchtrisiko.

