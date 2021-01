Trump bei Ankunft in Florida sichtlich erleichtert

Von außen unterscheiden sich die ersten Tage als Nicht-mehr-Präsident der USA nur geringfügig von den letzten Tagen im Weißen Haus: Secret-Service-Agenten, deren 24/7-Dienst er sich mit einem Trick in letzte Minute für alle seine Kinder sicherte, bewachen Donald Trumps Anwesen und Golfclub Mar-a-Lago in Palm Beach, die Zufahrten sind für Nicht-Club-Mitglieder gesperrt. Anders als in Washington aber ist Trump hier von mehr Wohlwollenden umgeben.

Am Mittwoch hatten Tausende Trump-Anhänger ihren Helden mit Plakaten und Fahnen in Südflorida empfangen. Einer von ihnen ist Julio Ramirez: «Florida ist ein Trump-Staat und wird es immer sein. Trump wird sich hier nicht ausruhen, das kann ich Ihnen sagen. Wir alle stehen hinter ihm», sagt er dem «Guardian».

«Palm Beach als MAGA-Hauptquartier»

Im Gegensatz zu seiner wahren Heimat New York ist Trump in Florida willkommen, hier fühlt er sich zu Hause. Das kommt nicht von ungefähr: Nicht nur hat der Sonnenschein-Staat mit Ron DeSantis einen Trump-loyalen Gouverneur, zwei republikanische Senatoren und zahlreiche Rechtsaußen-Politiker. Hier sind auch die Büros großer rechtspopulistischen Medienplattformen wie «Newsmax» angesiedelt. Darüber hinaus hat sich in Südflorida längst eine zwielichtige Immobilienszene entwickelt, notiert die «New York Times».

Alles gute Gründe dafür, sich hier eine politische Zentrale aufzubauen. «Trump wird Palm Beach zum Hauptquartier seiner MAGA-Bewegung machen», prophezeit Dave Aaronberg, Staatsanwalt von Palm Beach County im «Guardian». Das werde bestimmt mit «Drama» einhergehen, «mit Verkehr und Staus und vielen Medien», so Aaronberg. «Er wird das Gesprächsthema im Ort bleiben, solange er hier ist.»

Jupiter fürchtet Donald Jr.

Schon brodelt die Gerüchteküche nicht nur um Trumps nächsten Zug, sondern auch um die politischen Ambitionen von Trumps Tochter Ivanka und Trumps Sohn Eric. Ivanka und ihr Mann Jared Kushner sind dabei, sich in Südflorida niederzulassen, auch Donald Jr. zieht mit seiner Freundin hierher um. Als sie sich in der Stadt Jupiter nach Häusern umgesehen hätten, hätten Nachbarn bereits gegen diese Aussicht protestiert, so die «New York Times».

Auch Donald Trump mag sich in Mar-a-Lago heimisch fühlen, seine unmittelbare Nachbarschaft erwidert die Liebe nur bedingt. Sie will den ganzen Rummel um den Ex-Präsidenten nicht und hat längst Klagen angestrebt. Dabei wird angeführt, dass Donald Trump gegen eine vor Jahrzehnten unterschriebene Vereinbarung verstoße, wenn er länger als sieben aufeinanderfolgende Tage auf dem Anwesen des Golfclubs wohnt. Sie wollen das Gelände nicht als Privatanwesen genutzt wissen. Das Ganze wird wohl mit Vergleichen enden.

«Seine Fans sind angsteinflößend»

Kommt hinzu, dass die Nachbarn Trumps sich schlicht fürchten vor dessen extremistischen Anhängern, die nun auftauchen könnten: «Seine Fans sind angsteinflößend», sagt eine Anwohnerin. «Wer will so etwas in der Nähe? Er ist auf jede Weise eine widerliche Person.» Dass sie dem Zugezogenen selbst auf der Straße begegnen könnte, ist wenig wahrscheinlich. Trump verlasse das Anwesen nie, sagt ein ehemaliges Mitglied des Golfclubs. «Er geht zum Golfplatz und zurück ins Haus.»

Auch mit den Behörden der Stadt Palm Beach steht Trump wegen Mar-a-Lago seit längerem auf Kriegsfuß. Sei es wegen eines Anlegehafens, den er anlegen wollte, sei es, wegen der Höhe eines Fahnenmastes oder einem Helikopterlandeplatz, den Trump ohne Genehmigung baute und jetzt abreißen lassen muss. Derlei Kleinkriege dürften dem Ex-Präsidenten dieser Tage aber kaum zu schaffen machen. Was Trump auf dem Magen liegen dürfte, ist das historische zweite Amtsenthebungsverfahren gegen ihn, das der Senat demnächst eröffnen will.

(L'essentiel/gux)