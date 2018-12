Das waren die großen Ereignisse 2018

Das Jahr 2018 war auch politisch ein turbulentes Jahr: Zu den tiefgreifendsten Ereignissen gehört neben dem Regierungswechsel in Italien, den parteiinternen Schwierigkeiten von Angela Merkel, auch der Amoklauf in Parkland, nach dem Jugendliche Demonstrationen gestartet hatten, um die Waffengesetze in den USA in Frage zu stellen.

In den USA brachen zum Ende des Jahres zudem heftige Waldbrände aus, durch welche tausende Menschen über Nacht obdachlos wurden. In Frankreich war das Ende des Jahres zudem von den Revolten der «gilets jaunes» geprägt.

Die wichtigsten Ereignisse des Jahres finden Sie in unserer Diashow.

(jg/L'essentiel)