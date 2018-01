Das können Sie als USA-​​Tourist jetzt noch machen

Unter dem momentan herrschenden «Governmental Shutdown» in den USA leiden auch die Touristen. Nicht nur weite Teile der Regierung, sondern auch des öffentlichen Dienstes schließen. Dazu gehören auch zahlreiche Museen. Was lässt sich also noch unternehmen, wenn man jetzt in die USA reist oder bereits als Tourist vor Ort ist?

Einreise und Museen

• Die gute Nachricht: Mitarbeiter der Luftraumüberwachung, des Grenzschutzes und der Flughafensicherheit gelten laut «Independent» als «essenziell» und bleiben deshalb im Dienst. Die Einreise in die USA ist damit schon einmal gesichert.

• Neben Ämtern und Behörden bleiben auch bundeseigene Museen und andere Freizeiteinrichtungen geschlossen. Betroffen sind etwa das Ford's Theatre in Washington DC, in dem US-Präsident Abraham Lincoln ermordet wurde, die John F. Kennedy Presidential Library and Museum in Boston und die Harry S. Truman Library and Museum in Independence, Missouri.

• Die meisten Museen in den USA werden allerdings nicht von der Regierung betrieben und leiden deshalb nicht unter dem Shutdown. Es gibt also genügend Alternativen für Kunst- und Geschichtsfanatiker, etwa das Museum of Modern Art (MoMA) und das Metropolitan Museum of Art (Met) in New York oder das Cable Car Museum in San Francisco.

• Selbst einige staatliche Museen sind bis auf Weiteres offen (Stand Montag), etwa die Smithsonian Museums in Washington DC, zu denen das Air and Space Museum, das American History Museum, die Portrait Gallery und auch der National Zoo gehören.

Nationalparks und andere Hotspots

• Die meisten Nationalparks des National Park Service (NPS) bleiben geöffnet – allerdings mit weniger Personal. «Einige Parks könnten Bereiche haben, die für Besucher zugänglich bleiben; der Zugang kann jedoch ohne Ankündigung geändert werden. Einige Parks sind komplett geschlossen», heißt es auf der NPS-Homepage. Wegen des Shutdowns werde die Homepage nicht aktualisiert, schließungen dementsprechend auch nicht immer aktuell angezeigt.

• Straßen, Aussichtspunkte, Wanderwege und Denkmäler unter freiem Himmel würden in den Parks weiterhin zugänglich sein, teilt das dafür zuständige Innenministerium mit. Allerdings hat der NPS seine Dienste eingestellt, das heißt: Die WCs sind geschlossen, es wird kein Müll aufgesammelt – und Straßen und Gebäude werden nicht instand gehalten.

• Unsicherheit über die Auswirkungen des Shutdowns besteht nicht nur bei Nationalparks wie Yosemite, Grand Canyon oder Yellowstone, sondern auch bei einigen städtischen Sehenswürdigkeiten, die dem NPS unterstehen. Dazu zählt etwa der National Historical Park in Boston.

• Immerhin: Die vorübergehend geschlossene Freiheitsstatue soll am Montag wieder für Besucher öffnen. Der Bundesstaat New York werde die Kosten von 65.000 Dollar für den Betrieb der Statue und des Einwanderungsmuseums übernehmen, teilte der demokratische Gouverneur Andrew Cuomo noch am Sonntag mit.

So sind die US-Amerikaner betroffen

• Die Steuerbehörde fährt ihre Arbeit zu 90 Prozent hinunter. Steuern müssen zwar weiter pünktlich bezahlt werden; Rückzahlungen verzögern sich aber.

• Die Weltraumbehörde Nasa macht bis auf einen Kernbereich dicht.

• Wer einen Waffenschein braucht, muss den Shutdown abwarten.

• Etwa die Hälfte aller Staatsbediensteten muss Zwangsurlaub nehmen, das sind etwa 850.000 Menschen.

• Die rund 1,3 Millionen Mitglieder der Streitkräfte in Uniform sind weiterhin im Dienst. Anders die zivilen Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums – sie müssen großteils zu Hause bleiben; eine Ausnahme wird zum Beispiel für Ärzte gemacht.

• Im Weißen Haus werden 1056 Mitarbeiter nach Hause geschickt, während 659 als «essenziell» gelten.

• Die Bundesbediensteten, die während eines Shutdowns in Kernbereichen weiterarbeiten, werden in dieser Zeit allerdings nicht bezahlt.

• Ein Shutdown kostet die US-Wirtschaft pro Woche rund 6,5 Milliarden Dollar.

(L'essentiel/mlr/sda)