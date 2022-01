Bolsonaro wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist am Montagmorgen mit Verdacht auf Darmverschluss in ein Krankenhaus in São Paulo gebracht worden. Ein Darmverschluss bedeutet eine Unterbrechung der Darmpassage. Dies führt zum Aufstau des Darminhalts mit Aufblähen der Darmschlingen und einem zunehmenden Rückstau bis in den Magen. Dies kann tödlich sein, wenn nicht schnell genug gehandelt wird.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde der 66-Jährige nach seiner Ankunft per Flugzeug aus Santa Catarina, wo er die Feiertage zum Jahresende verbracht hatte, ins Krankenhaus Vila Nova Star in São Paolo gebracht. Auf Aufnahmen des Senders TV Globo war zu sehen, wie Bolsonaro aus dem Präsidentenflugzeug aussteigt.

Bereits Mitte Juli vier Tage im Krankenhaus

Der Arzt Antônio Luiz Macedo, der Bolsonaro bereits bei anderen Gelegenheiten behandelt hatte, sagte dem Nachrichtenportal UOL, der Präsident werde sich mehreren Tests unterziehen, darunter einer Computertomographie, um den möglichen Darmverschluss zu untersuchen. Bolsonaro war bereits Mitte Juli wegen eines Darmverschlusses behandelt worden. Damals verbrachte er vier Tage im Krankenhaus.

Bolsonaro war während des Präsidentschaftswahlkampfs 2018 attackiert und mit einem Messer in den Bauch gestochen worden. Aufgrund der Stichwunde musste er sich mindestens vier Operationen unterziehen, die ihn anfälliger für Darmerkrankungen machten.

(L'essentiel/afp/fos)