So lacht das Netz über Trumps Spickzettel

Er wolle nichts. Nichts von der Ukraine und nichts von deren Präsidenten. Das sagte Trump am Mittwoch in seiner Rede zu den laufenden Impeachment-Untersuchungen. Damit widersprach der Präsident dem Vorwurf, wonach er der Ukraine Militärhilfe in Millionenhöhe versprochen habe. Als Gegenleistung soll Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj Ermittlungen gegen Trumps Rivalen Joe Biden einleiten. Dies zumindest behaupten Zeugen, welche nach eigenen Angaben entsprechende Telefonate des Präsidenten mitgehört haben.

Während Trump in seiner Rede also wiederholt betonte, nichts zu wollen, gelang einem Getty-Fotografen ein besonderer Schnappschuss. Auf einem Notizblock der Airforce One steht in dicken schwarzen Buchstaben das gesprochene Wort Trumps: «Ich will nichts, ich will nichts. Ich will kein Quidproquo.» Selenskyj müsse das Richtige tun.

«Ich bemerkte schnell, dass der Block große, handgeschriebene Notizen enthielt, und richtete meine Kamera darauf aus», so Fotograf Mark Wilson gegenüber «Wired».

Auf Twitter lässt die Häme über die Rede und den Spickzettel nicht lange auf sich warten.

Scheint, als waren diese Memes nicht weit von der Realität entfernt. #IWantNothing pic.twitter.com/f0nSbEFewH— Thomas Ley (@thomas_ley) November 21, 2019

Einem User ist auch die englische Schreibweise des Namens des ukrainischen Präsidenten aufgefallen: «Trottel, kann nicht mal Zelensky korrekt schreiben.»

Für manche sieht das Geschriebene auf dem Notizblock auch schlicht nach einem Songtext aus. Das dazugehörige Lied gibt es im Video oben zu hören.

Und last but not least, was «I want nothing» auch noch sein könnte: der wohl traurigste Brief an den Weihnachtsmann.

The saddest letter to Santa Claus.#iwantnothing pic.twitter.com/2SELSkbhJt— Garima Talwar Kapoor (@garimatk) November 21, 2019

Wer die Rede von Trump verpasst hat, kann sie sich hier anschauen und anhören:

(L'essentiel/kat)