Kim Jong-​​un veranstaltet erneut irre Waffen-​​Parade

Nordkoreas Machthaber hat nicht nur ein Faible für Uhren der Marke Movado, gutes Essen und die standrechtliche Exekution von Kritikern, der Diktator lässt sich auch gerne in aller Öffentlichkeit feiern. So geschehen erneut am Donnerstag: Kim Jong-un ließ sich den Titel «Generalsekretär» verleihen und bei dieser Gelegenheit gleich zehntausende Soldaten aufmarschieren.

Es war die letzte in einer Reihe ähnlicher Machtdemonstrationen, die ihre Wirkung ins Ausland, aber auch auf die eigene Bevölkerung entfalten sollen. Laut Staatsmedien waren neben Soldaten im Paradeschritt auch Raketenabschuss-Systeme auf schweren Lastwagen und ballistische Raketen zu sehen, die nach offiziellen Angaben auch von einem U-Boot aus abgefeuert werden können.

Kim Jong-un erschien in Ledermantel und mit Pelzmütze zur Parade, wo er sich gut gelaunt gab, mit Generälen scherzte und die Reihen seiner Bewunderer abschritt. Die «stärksten SLBM (U-Boot-gestützte ballistische Raketen, Anm.) der Welt fuhren eine nach der anderen auf den Platz, die Macht der revolutionären Streitkräfte demonstrierend», prahlten Staatsmedien.

Auf Fotos war auch eine Rakete mit der Aufschrift «Pukguksong-5» zu sehen. Experten vermuten, es handle sich dabei um eine Weiterentwicklung der im Oktober 2020 präsentierten «Pukguksong-4». Rein optisch wirke das neue Modell jedenfalls größer als das alte, hieß es. An der Entwicklung eines leistungsfähigen U-Bootes, von dem aus die neue Pukguksong starten kann, werde vermutlich gerade gearbeitet.

For comparison, this is the Pukguksong-4, revealed last October. The new missile definitely looks longer; the troop bench was removed from the trailer in order to fit the new missile. The front set of missile supports might have been moved, as well. https://t.co/rIEZcROydJ