Foto von Prinzessin Latifa in Spanien aufgetaucht

Die durch einen gescheiterten Fluchtversuch 2018 bekannt gewordene Dubaier Prinzessin Scheicha Latifa bint Mohammed Al Maktum ist einem Instagram-Eintrag zufolge nach Europa gereist. Eine Frau namens Sioned Taylor veröffentliche am Montagmorgen Bilder der 35-Jährigen auf dem Adolfo-Suárez-Flughafen in Madrid.

Nach Angaben britischer Medien handelt es sich bei Taylor um ein früheres Mitglied der Royal Navy. In der Bildunterschrift schrieb sie: «Großartige Europaferien mit Latifa. Wir haben Spaß beim Auskundschaften.»

Keine Reaktionen

Latifa hatte 2018 versucht, aus Dubai zu fliehen, war aber vor Indien von einem Boot abgefangen worden. 2020 kam ein britischer Richter zu dem Schluss, Latifas Vater Scheich Mohammed habe eine Einschüchterungskampagne gegen seine getrennt von ihm lebende Frau Prinzessin Haja gestartet und die Entführung zweier seiner Töchter angeordnet, eine von ihnen ist Scheicha Latifa.

Im Februar veröffentlichte die BBC ein Video, in dem Latifa sagte, sie befinde sich in einer in ein Gefängnis umgewandelten Villa. Die Vereinten Nationen und Menschenrechtsexperten haben Scheich Mohammed aufgerufen, Informationen über seine Tochter zu veröffentlichen.

Taylor hatte schon im Mai Fotos verbreitet, die Latifa in zwei Malls in Dubai zeigen. Auf die Frage, wie es der Prinzessin gehe, schrieb sie jetzt auf Instagram: «Sie ist großartig». Weder Taylor noch die Pressestelle der Regierung von Dubai noch die Botschaften der Vereinigten Arabischen Emirate in Madrid und London reagierten auf Anfragen der Nachrichtenagentur AP.

(L'essentiel/DPA/lea)