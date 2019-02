«Pelosi hat das Fuck-​​you-​​Klatschen erfunden»

Pelosi the Gawd with the most pettiest and sarcastic clap possible. We stan a queen #SOTU pic.twitter.com/5FahnpDaJZ — BG From the Bottom of the Map (@GhostFaceSigma) 6. Februar 2019

Satte 82 Minuten lang sprach Donald Trump im US-Abgeordnetenhaus. In seiner «State of the Union»-Rede rief er zur Einheit und Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg auf. Auch warb er für seine Mauer zum Schutz vor illegaler Migration an der Grenze zu Mexiko und feierte sich im außenpolitischen Teil der Rede als Friedensstifter.

Immer wieder applaudierten die Anwesenden im Saal und auch die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi. Nur tat sie dies dermaßen demonstrativ, dass vielen der Verdacht kam, dass ihr Klatschen das Gegenteil von Zuspruch bedeutete.

Geste amüsiert und polarisiert

«Sie ist die Königin des herablassenden Applauses», waren sich viele Twitter-User einig und bejubelten Pelosi als «Erfinderin des Fuck-you-Klatschens». Andere fanden die Geste schlicht inakzeptabel und forderten mehr Respekt. Die Geste von Madame Speaker amüsierte und polarisierte jedenfalls dermaßen, dass sie innerhalb weniger Stunden auf Twitter trendete.

Gesprächsthema war auch, dass Pelosi fast die ganze Zeit über Papiere vor sich liegen hatte, in denen sie las. Die Trump-Fraktion fand auch dies eine Frechheit, während andere darüber rätselten, was die Demokratin denn da vor sich liegen hatte: eine Speisekarte etwa oder Kopien eines spannenden Romans? Vielleicht sogar den Bericht von Sonderermittler Robert Mueller in der Russlandaffäre? Weder noch, wie später bekannt wurde, es war lediglich das Transkript der Trump'schen Rede.

Through a single clap, Speaker Pelosi tells Trump she’s going to dog walk him. Iconic picture for the ages. pic.twitter.com/ooP8DYGU2m — Eugene Gu, MD (@eugenegu) 6. Februar 2019

(L'essentiel/gux)