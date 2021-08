Biden droht mit «militärischer Reaktion»

US-Präsident Joe Biden hat den islamistischen und militanten Taliban mit einer «einer raschen und starken militärischen Reaktion» gedroht, falls diese das US-Personal in Afghanistan gefährdeten. Das habe er Vertretern der Taliban in Doha in Katar ausrichten lassen, hieß es in einer Mitteilung des US-Präsidenten am Samstag. Das gelte für «jede Aktion der Taliban vor Ort in Afghanistan, die das US-Personal oder unsere Mission dort gefährdet».

Gleichzeitig wies der US-Präsident Streitkräfte und Nachrichtendienste an, «dafür zu sorgen, dass wir die Fähigkeit und die Wachsamkeit aufrechterhalten, künftigen terroristischen Bedrohungen aus Afghanistan zu begegnen». Mit Blick auf die Evakuierung von afghanischen Helfern, die den US-Truppen während des Einsatzes geholfen hatten, erklärte Biden: «Wir arbeiten daran, Tausende von Menschen, die unsere Sache unterstützt haben, und ihre Familien zu evakuieren.»

US-Außenminister Antony Blinken telefonierte am Samstag mit dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani. Sie hätten die Dringlichkeit der laufenden diplomatischen und politischen Bemühungen zur Eindämmung der Gewalt erörtert, teile das US-Außenministerium mit. Blinken habe die «anhaltende Unterstützung für das afghanische Volk» betont.

Verstärkung für Afghanistan

Biden kündigte auch weitere militärische Verstärkung nach Afghanistan an. Es handle sich um rund 1000 Soldaten aus der Luftlandedivision der sogenannten 82nd Airborne aus Fort Bragg, hieß es von einem Verteidigungsbeamten am Samstagnachmittag in Washington. Sie sollen unter anderem dabei helfen, das Botschaftspersonal aus Kabul zu evakuieren.

Damit sind rund 5000 US-Soldaten mit der Sicherung des Flughafens in Kabul sowie der Evakuierung des Botschaftspersonals und der afghanischen Hilfskräfte befasst. Dies sind zum einen 3000 Soldatinnen und Soldaten, deren Verlegung in der vergangenen Woche angekündigt wurde. Sie sollten im Laufe des Wochenendes ankommen und die rund 1000 Soldaten unterstützen, die schon vor Ort sind. Der Abzug der US-Soldaten aus Afghanistan solle aber ungeachtet dessen bis 31. August abgeschlossen werden, heißt es seitens der USA.

(L'essentiel/DPA/roy)