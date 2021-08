US-​​Justiz beharrt auf Julian Assanges Auslieferung

Anwälte der US-Regierung haben im Fall von Wikileaks-Gründer Julian Assange Widerspruch gegen die Entscheidung einer britischen Richterin eingelegt, den Auslieferungsantrag der USA abzulehnen. Dort müsste er sich wegen Spionagevorwürfen verantworten. Anwältin Clair Dobbin forderte am Mittwoch bei einer Voranhörung am Hohen Gericht in London, die Einschätzung der psychischen Gesundheit Assanges müsse überprüft werden.

Bezirksrichterin Vanessa Baraitser hatte im Januar entschieden, Assange könnte sich unter den harten Bedingungen in US-Gefängnissen das Leben nehmen. Die US-Regierung hat dagegen Rechtsmittel eingelegt. Anwältin Dobbin sagte, die Richterin habe ihre Entscheidung gegen eine Auslieferung auf ein «vorhergesagtes Suizidrisiko» gestützt, anstatt auf das Risiko zum Zeitpunkt der Entscheidung. Sowohl diese als auch die Gutachten der Psychiater müssten angesichts der «außerordentlichen Bemühungen» Assanges vor seiner Festnahme, einem Gerichtsverfahren zu entgehen, überprüft werden.

Um einer Auslieferung nach Schweden wegen Vorwürfen der Vergewaltigung und des sexuellen Übergriffs zu entgehen, hatte Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London Zuflucht gesucht und dort fast sieben Jahre verbracht. Im April 2019 wurde er in der Botschaft festgenommen, nachdem Ecuador ihm das Asylrecht entzogen hatte. Am Mittwoch war der 50-Jährige der Anhörung aus dem Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh zugeschaltet.

Assange drohen 175 Jahre Haft in den USA

Richterin Baraitser hatte sich auf Gutachten gestützt, in denen Assange eine depressive und eine autistische Störung attestiert wurden.

In den USA hat die Staatsanwaltschaft Assange wegen Spionage und Computermissbrauchs im Zusammenhang mit der Veröffentlichung Tausender militärischer und diplomatischer Dokumente angeklagt. Ihm drohen damit bis zu 175 Jahre Haft.

Vor dem Gerichtsgebäude bezeichnete ihn seine Gefährtin Stella Moris als «Unschuldigen, der beschuldigt wird, Journalismus zu praktizieren». Er befinde sich zunehmend in einer verzweifelten Lage, sagte sie vor Anhängern und Reportern. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

