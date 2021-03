Bidens Hunde müssen das Weiße Haus verlassen

Wie CNN berichtet, sind die beiden Hunde von US-Präsident Joe Biden und seiner Frau Jill aus dem Weißen Haus entfernt worden. Laut Angaben des Fernsehsenders hatten sich die beiden deutschen Schäferhunde aggressiv gegenüber dem Personal verhalten. Das Fass zum Überlaufen hat ein Vorfall, bei dem der Hund einen Sicherheitsbeamten biss, gebracht.

Die beiden Hunde Major und Champ des Präsidenten-Paares wurden vom Weißen Haus in die Privatresidenz der Bidens im nahegelegenen Bundesstaat Delaware transportiert. Laut Angaben des Weißen Hauses sollen sie in Zukunft aber wieder in den Regierungssitz zurückkehren.

Major kam aus dem Tierheim

Beim Übeltäter handelte es sich laut dem CNN-Bericht um Major. Die Bidens hatten den Rüden im November 2018 aus einem Tierheim adoptiert und anschließend ins Weiße Haus mitgenommen. Major wurde damit zum Pionier: Noch nie durfte ein adoptierter Vierbeiner den amerikanischen Regierungssitz sein Zuhause nennen.

Für die Hunde dürfte das Timeout jedoch keine allzu große Umstellung sein. Die beiden werden regelmäßig von Washington ins nahe Delaware gebracht, wenn die First Lady Jill Biden auf Reisen geht.

Die Rückkehr von Haustieren ins Weiße Haus nach einer vierjährigen Abwesenheit, war von der Biden-Administration groß in Szene gesetzt worden. Dabei konnte man sich auch einen Seitenhieb auf Vorgänger Donald Trump nicht verkneifen:

(L'essentiel/Patrick McEvily)