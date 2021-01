Trump-​​Anhängerin bei Sturm auf Kapitol erschossen

Bei den Ausschreitungen von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump am US-Kapitol sind nach Angaben der Polizei vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Frau sei am Mittwoch im Kongressgebäude von einem Polizisten angeschossen worden und später im Krankenhaus gestorben, sagte der Chef der Polizei in der US-Hauptstadt, Robert Contee, in der Nacht zum Donnerstag.

Bei der Frau handelt es sich um ein ehemaliges Mitglied der US-Airforce. Die 44-jährige Ashli Babbit stammt aus San Diego, Kalifornien. Wie die New York Post berichtet, sei sie nach Washington gekommen, um für Donald Trumps Verbleib im Weißen Haus zu kämpfen. Am Tag vor den Protesten schrieb sie auf Twitter: «Nichts wird uns aufhalten. Sie können es versuchen und versuchen und versuchen, aber der Sturm ist jetzt da.»

Bildstrecke: Erschossene Frau (44) war Trump-Anhängerin und diente in der Airforce

Die Familie von Babbit erfuhr aus den Medien vom Tod der Frau. Die Schwiegermutter bestätigte gegenüber einem lokalen TV-Sender, dass die 44-Jährige eine Trump-Supporterin sei. Sie sagte: «Ich bin am Boden zerstört. Niemand aus Washington hat meinen Sohn benachrichtigt. Wir haben es im Fernsehen erfahren.»

Die weiteren drei Personen seien durch medizinische Notfälle gestorben. Der Polizeisprecher sagte: «Uns wurden heute drei weitere Todesfälle aus der Umgebung des Kapitols gemeldet. Eine erwachsene Frau und zwei erwachsene Männer scheinen an unterschiedlichen medizinischen Notfällen gelitten zu haben, die zu ihrem Tod führten.»

(L'essentiel/dpa/fss/chk)