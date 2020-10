Kanye betet in Wahlkampf-​​Spot für Amerika

In drei Wochen wird in den Vereinigten Staaten ein neuer Präsident gewählt. Während der ohnehin schon hitzig geführte Wahlkampf zwischen dem amtierenden US-Staatsoberhaupt Donald Trump (74) und seinem Herausforderer Joe Biden (77) auf seine heiße Endphase zusteuert, meldet sich auch Kanye West (43) kurz vor der Wahl am 3. November wieder zu Wort. Der US-Musiker hatte im Sommer über Twitter verkündet, selbst für das oberste Amt der USA zu kandidieren und damit für einigen Tumult gesorgt.

Nachdem der Sänger, der an einer bipolaren Störung leidet, in den letzten Monaten eine ganze Reihe an wirren Parolen, bizarren Ankündigungen und öffentlichen Ausrastern vom Stapel gelassen hat, ist es zwischenzeitlich eher ruhig um Kanye geworden. Die Vermutung liegt nahe, dass er seine Beziehung zu Kim Kardashian (39) kitten will, denn durch seine Ausbrüche steht die Ehe der beiden so gut wie vor dem Aus. Jetzt meldet sich der US-Rapper auf Twitter zurück und präsentiert seinen ersten Wahlkampf-Spot, durch den er immer noch ins Weiße Haus einziehen will.

Kanye-Kandidatur kam zu spät

Vor einer wehenden US-Flagge stellt sich Kanye mit gedankenvollem Blick vor, was das Beste für Amerika wäre. «Um unseren Traum zu leben, müssen wir eine Vision haben», predigt West, der auch für seine fulminanten Gottesdienste bekannt ist. Deshalb ist für ihn die Antwort klar: «Durch das Gebet kann der Glaube wiederhergestellt werden», verkündet er und zeigt im Clip eine Hand, die eine aufgeschlagene Bibelseite berührt.

Kanye gefällt sich anscheinend zu sehr in der Rolle des Apostels. Denn er vergisst, dass für ihn rein rechnerisch keine Chance mehr besteht, zum Präsidenten ernannt zu werden. Zu spät hat er sich für das Amt beworben und es deshalb nur auf wenige Wahlzettel der insgesamt 50 Bundesstaaten geschafft. Doch auch dafür scheint der Musiker Rat zu wissen: Er bittet seine Unterstützer, seinen Namen einfach nachträglich in die Wahlspalte einzutragen.

(L'essentiel/red)