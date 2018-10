Kommt der Kronprinz mit diesem Mord davon?

Die türkische Polizei sucht in einem Wald außerhalb Istanbuls nach der Leiche des vor zweieinhalb Wochen verschwundenen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi. Die Indizien mehren sich, dass der Kritiker von Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman im Konsulat seines Landes in Istanbul gefoltert und ermordet wurde. So werden nun auch im saudischen Konsulat genommene Proben auf DNA-Spuren untersucht, wie die Nachrichtenagentur Reuters von Insidern erfuhr.

Saudi-Arabien ist der weltgrößte Ölexporteur

Dennoch müssen Riad und Kronprinz Mohammed bin Salman nicht befürchten, dass sie von den USA oder anderen westlichen Staaten zur Verantwortung gezogen werden. Wirtschaftlich und politisch steht für sie viel auf dem Spiel. Denn Saudi-Arabien ist der weltgrößte Ölexporteur. Es liefert allein eine Million Barrel pro Tag an die USA. Dazu setzt Washington auf Riad, um nach Inkrafttreten der neuen US-Sanktionen gegen den Iran im November den Rückgang der iranischen Ölexporte auszugleichen.

Würden die USA wegen Khashoggi Sanktionen gegen Riad verhängen, könnte das Königreich im Gegenzug seine Ölausfuhr reduzieren und damit die Preise in die Höhe treiben.

Verletzlich trotz wirtschaftlicher Druckmittel

Allerdings hätte auch Saudi-Arabien bei einem Konflikt mit seinen westlichen Verbündeten viel zu verlieren. Wie der Energieexperte Jean-François Seznec bemerkt, würde dies Saudi-Arabiens «Image als verlässlicher Lieferant komplett zerstören». Sollte Saudi-Arabien noch weitergehen und für Öllieferungen statt Dollar den chinesischen Yuan verlangen, würde dies «die gesamte Weltwirtschaft destabilisieren und die USA zwingen, drastische Maßnahmen zu ergreifen», die bis zu einem Führungswechsel in Riad reichen könnten, sagt Seznec.

Während die Börse in Saudi-Arabien wegen der Khashoggi-Affäre fällt, haben zahlreiche Wirtschaftsvertreter ihre Teilnahme an der Investorenkonferenz Future Investment Initiative in Riad abgesagt, bei der Kronprinz bin Salman kommende Woche sein ehrgeiziges Reformprogramm in Szene setzen will, bei dem es um Milliardenausgaben geht. Wirtschaftlich hat Riad also starke Druckmittel, ist aber selbst sehr verletzlich.

Rüstungsaufträge im Wert von 110 Milliarden Dollar

Ähnlich zwiespältig ist die Situation bei Rüstungsgeschäften. US-Präsident Donald Trump hat Forderungen im Senat nach einem Stopp der Waffenlieferungen zurückgewiesen, da die Aufträge sonst nach China oder Russland gehen würden. Es gehe um Aufträge im Wert von 110 Milliarden Dollar, die zahlreiche US-Arbeitsplätze sichern würden, sagte Trump. Auch die Bundesregierung hat einen Stopp aller Waffenexporte bisher ausgeschlossen.

Für westliche Firmen ist hier viel zu verlieren, doch auch Saudi-Arabien würde ein Stopp der Rüstungslieferungen hart treffen. Wie der Politikberater François Heisbourg bemerkt, könnte sich Riad zwar im Fall der Verhängung eines Waffenembargos durch den US-Kongress an Russland wenden, doch würden den saudi-arabischen Streitkräften rasch die Ersatzteile für ihre Flugzeuge, Helikopter und Panzer aus den USA ausgehen.

Saudi-Arabiens geopolitische Bedeutung

Die verhaltene Reaktion der USA und anderer Staaten im Fall Khashoggi erklärt sich auch durch die geopolitische Bedeutung Saudi-Arabiens. Besonders Trump setzt auf das Königreich, um den Iran einzudämmen, den er als Quelle allen Übels in der Region betrachtet. Dafür ist er auch bereit, über die aggressive Außenpolitik des Kronprinzen gegenüber Katar und dem Libanon sowie seine desaströse Militärintervention im Jemen hinwegzusehen.

Außerdem braucht Trump die arabische Führungsmacht, um seinen geplanten Nahost-Friedensplan bei den Palästinensern durchzusetzen. Obwohl das wahhabitische Königreich eine zentrale Rolle bei der Verbreitung des islamischen Extremismus in der Welt gespielt hat, setzt der Westen zudem auf die Sicherheitsdienste Saudi-Arabiens bei der Bekämpfung der Jihadisten.

Die Reaktionen des Westens in der Khashoggi-Affäre seien «bisher vorsichtig», sagt die Expertin für die Golfregion, Camille Lons. Länder wie Deutschland und Kanada hätten erst kürzlich erfahren, wie heftig der Kronprinz auf Kritik reagiere. Es werde für die Europäer aber schwierig, nicht zu reagieren, wenn es Beweise für einen Mord an Khashoggi gebe. «Wenn Trump auf den Tisch haut, hätte das weit mehr Wirkung», meint Lons.

(L'essentiel/gux/afp)