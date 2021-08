49-​​Jähriger drohte Bombe am Kapitol zu zünden

Ein Bombenalarm hat am Donnerstag am Kapitol in Washington einen Ausnahmezustand mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen ausgelöst. Nach gut fünf Stunden Verhandlungen ergab sich der Fahrer eines Pick-Ups, der am Morgen um 09.15 Ortszeit auf den Gehweg vor der Bibliothek des Kongresses gefahren war und einem ihn deswegen ansprechenden Polizisten gesagt hatte, er habe eine Bombe. In der Hand hielt er einen Gegenstand, den der Beamte für einen möglichen Zünder gehalten hatte.

Gebäude im Umfeld der Bibliothek wurden evakuiert, das Gebiet abgeriegelt, Scharfschützen gingen in Stellung und Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdiensten standen bereit. Ermittler versuchten unterdessen herauszufinden, ob der Mann in dem Pick-Up – ein 49-jähriger Mann aus North Carolina – tatsächlich eine Bombe und eine Zündvorrichtung hatte. Gegen 14.30 Uhr Ortszeit stieg er aus dem verdächtigen Pick-Up und sei festgenommen worden, teilten Sicherheitsbeamte mit.

«Unterhändler arbeiten an einer friedlichen Lösung»

Die Kommunikation erfolgte, indem der Mann Notizen schrieb und den Beamten hinhielt. Sein Pick-Up hatte keine Nummernschilder. «Meine Unterhändler arbeiten hart an einer friedlichen Lösung dieses Zwischenfalls», sagte der Chef der Kapitolpolizei, Thomas Manger. «Wir versuchen, so viel Informationen zu bekommen, wie wir können, und das friedlich zu lösen.» Für Informationen sorgte der Mann im Pick-Up auch selbst. Über Facebook sendete er live Videos. Darin war zu sehen, dass der Kleinlaster mit Münzen und Kisten vollgestopft war. Er drohte damit, Explosionen auszulösen, er schimpfte auf die Regierung und teilte seine Sicht mit, was falsch im Lande laufe – darunter seine Meinung zu Afghanistan, dem Gesundheitswesen und dem Militär.

Er sagte, demokratische Politiker müssten zurücktreten, aber auch, dass er den Präsidenten, den Demokraten Joe Biden, schätze. Er stellte offenbar keine Forderungen, außer mit Biden zu sprechen. Facebook entfernte die Videos wenige Stunden nach denen sie anscheinend gefilmt worden waren.

Nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar durch Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump war das Gelände eingezäunt worden, doch im Sommer sind die Absperrungen abgebaut worden. Auch der Sitz des Republikanischen Nationalkomitees wurde evakuiert, da er sich in der Nähe des verdächtigen Lieferwagens befand.





(L'essentiel/Florian Osterwalder)