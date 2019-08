Schütze soll auch seine Schwester getötet haben

Das Wichtigste in Kürze:

• In einem Einkaufszentrum in El Paso, Texas, sind am Samstag Schüsse gefallen.

• Bis zu 20 Menschen kamen durch die Schüsse ums Leben.

• Eine Person wurde verhaftet.

• Nur wenige Stunden später wurde auch in Ohio ein aktiver Schütze gemeldet.

• Dieser soll mindestens 7 Menschen umgebracht haben.



19.34 Uhr

Tat in El Paso war Terrorakt

Die US-Justizbehörden betrachten den Schusswaffenangriff von El Paso als «Terrorakt». Die Tat werde als Fall von «inländischem Terrorismus» betrachtet, sagte der Staatsanwalt John Bash am Sonntag vor Journalisten in El Paso. Die juristische Definition von inländischem Terrorismus treffe zu.

US-Präsident Donald Trump ordnete an, im Gedenken an die Opfer der beiden Schusswaffenangriffe die Flaggen auf offiziellen Gebäuden fünf Tage lang auf Halbmast zu setzen. «Wir verurteilen diese hasserfüllten und feigen Taten», hieß es in einer Mitteilung des Weißen Hauses. Die Nation trauere mit den Angehörigen der Opfer «und wir teilen den Schmerz und das Leid derjenigen, die bei diesen zwei sinnlosen Angriffen verletzt wurden».

18.55 Uhr

Betts tötete Schwester

Gemäß mehreren Medienberichten soll der Schütze von Ohio auch seine 22-jährige Schwester Megan und deren Freund getötet haben. Dies habe die Polizei am Sonntag bestätigt. Die beiden seien tot in einem Auto gefunden worden.

18.51 Uhr

Mugshot

Das FBI hat am Sonntag den Mugshot von Patrick Crusius veröffentlicht. Er soll in El Paso mindestens 20 Menschen getötet haben.

18.25 Uhr

Connor Betts

Der 24-jährige Connor Betts stammt aus Bellbrook, Ohio, rund 24 Kilometer von Dayton entfernt.

Bild: Facebook

18.11 Uhr

Dayton-Schütze identifiziert

Der junge Mann, der in Dayton, Ohio, 9 Menschen tötete, ist identifiziert: Es handelt sich um den 24-jährigen Connor Betts, wie CNN mit Verweis auf Justizquellen berichtet. Sein Zuhause wurde am Sonntag durchsucht.

16.51 Uhr

Verletzte in Dayton

Gemäß aktuellsten Polizeiangaben wurden in Dayton 27 Menschen verletzt. Derzeit werden noch vier Personen behandelt, eine Person befindet sich noch in kritischem Zustand.

#OregonDistrict #update Mayor Whaley: Number of wounded is 27 who've been treated at local hospitals for various injuries.

We are working with the blood bank to set up donation opportunities. There will be a vigil tonight at 8pm, location TBA. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

#OregonDistrict #update: Dr. Semon from MVH said they are still treating 4 patients with 1 in critical condition.

Kettering Health Network had 12 patients with 6 still being treated. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

17.25 Uhr

Todesstrafe

Der zuständige Staatsanwalt will für den Schützen von El Paso die Todesstrafe fordern. Das sagte er an einer Pressekonferenz.

El Paso DA Jaime Esparza says he will seek the death penalty for El Paso shooter @KTSMtv — Sandra Ramirez (@sandraKTSM) August 4, 2019

16.40 Uhr

Blutspenden

In El Paso hatte die Polizei am Samstag zum Blutspenden aufgerufen. Prompt bildeten sich vor den Blutspendezentren lange Schlangen. Insgesamt 367 Blutkonserven konnten an diesem Tag gesammelt werden, schreibt eine Reporterin von KTSM.

Staff at Vitalant just just told me a total of 367 units of blood were distributed yesterday. pic.twitter.com/gL9M3kc7zh — Alejandra Briones (@KTSMAlejandra) August 4, 2019

16.38Uhr

Verletzte in Dayton

Gemäß aktuellsten Polizeiangaben wurden in Dayton 27 Menschen verletzt. Derzeit werden noch vier Personen behandelt, eine Person befindet sich noch in kritischem Zustand.

#OregonDistrict #update Mayor Whaley: Number of wounded is 27 who've been treated at local hospitals for various injuries.

We are working with the blood bank to set up donation opportunities. There will be a vigil tonight at 8pm, location TBA. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

#OregonDistrict #update: Dr. Semon from MVH said they are still treating 4 patients with 1 in critical condition.

Kettering Health Network had 12 patients with 6 still being treated. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

16.35 Uhr

Dayton-Schütze

Der Mann, der in Dayton neun Menschen getötet hat, ist gemäß Senator Sherrod Brown ein junger, weißer Mann. Er sei nicht aus Dayton und Anfang 20, habe ihm die Bürgermeisterin gesagt.

13.18 Uhr

Details zur Attacke in Dayton

Zur tödlichen Attacke in Dayton werden neue Details bekannt. Laut Nan Whaley, Bürgermeisterin der Stadt, trug der Schütze kugelsichere Weste, als er das Feuer eröffnete. Der Täter wurde innerhalb einer Minute nach der ersten Schussabgabe durch Polizisten getötet.

13.02 Uhr

Biden fordert strengere Waffengesetze

Nach dem Massaker in El Paso, bei dem ein Schütze am Samstag 20 Menschen tötete und 26 weitere verletzte, fordern die Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten schärfere Waffengesetze. «Wie viele Leben müssen gekürzt werden?», schrieb Kandidat und Ex-Vizepräsident Joe Biden über die Bluttat auf Twitter. «Es ist überfällig, dass wir Massnahmen ergreifen.»

Heartbroken to hear the news from El Paso. Our thoughts are with those impacted by yet another senseless act of gun violence in America.



How many lives must be cut short? How many communities must be torn apart? It’s past time we take action and end our gun violence epidemic. — Joe Biden (@JoeBiden) August 3, 2019

11.58 Uhr

Mutter stirbt

Unter den 20 Opfern des Amokläufers in El Paso war auch die 25-Jährige Jordan Anchondo. Sie besuchte das Einkaufszentrum, weil sie Schulmaterial besorgen wollte. Mit dabei war auch ihr 2 Monate altes Baby. Ihre Schwester Leta bestätigte den Tod der jungen Frau. Das Baby wurde mit Knochenbrüchen ins Spital gebracht.

Leta sagte: "Mir wurde gesagt, dass die Verletzungen des Babys zeigen, dass meine Schwester versuchte ihren Sohn zu beschützen.» Als Jordan erschossen wurde hielt sie ihren Sohn fest und fiel auf ihn. Leta weiter: «Er lebt, weil sie ihr Leben gab.» Die 25-Jährige hinterlässt drei Kinder.

Möglicherweise wurde auch ihr Ehemann tödlich verwundet. Leta Jamrowski sucht per Instagram nach ihm.

11.10 Uhr

Identität nicht geklärt

Über den Zustand der Verletzten könne man derzeit nichts sagen, sagte die Sprecherin eines Spitals. Die Polizei rief mögliche Augenzeugen auf, sich zu melden und so die Ermittlungen zu unterstützen. Zu den möglichen Motiven des Täters und zu dessen Identität wurde zunächst nichts bekannt.

11.08 Uhr

Motiv

Das Motiv des Amokläufers in Dayton ist noch unbekannt. Er hatte ein Gewehr dabei und war ganz in schwarz gekleidet. Der Täter wurde von ausgerückten Polizisten erschossen.

10.10 Uhr

Zehn Tote

Die Polizei bestätigte zehn Tote bei einem Amoklauf in Dayton. Darunter auch den Todesschützen. Mindestens 16 weitere Personen wurden verletzt und in die umliegenen Spitäler gebracht. Weiter heisst es: «Wir hatten Polizisten in unmittelbarer Nähe als die Schiesserei begann und konnten schnell reagieren.» Das FBI ist vor Ort und unterstüzt die Beamten.

09.36 Uhr

Schüsse zu hören

9.31 Uhr

Auf Instagram schreiben die Betreiber der Bar: «Unsere Angestellten sind in Sicherheit. Unsere Gedanken sind bei allen Involvierten.»

9.21 Uhr

There was just at terrorist attack out here in Dayton OH. Oregon district. White man in all black with an AR just opened fire for 30 seconds straight, Killing or injuring 10-20 people.



It's just hella people laid out on the ground pic.twitter.com/RHsulvCUqN — ClevyRicch (@SavageThaGod) August 4, 2019

9.12 Uhr

Weiteres «Shooting»

Nur wenige Stunden nach dem Amoklauf in EL Paso kam es in Dayton, im Bundesstaat Ohio zu einem weiteren Shooting. Wie diverse lokale Medien berichten, wurden mehrere Personen in einer Bar niedergeschossen. Wie ein Reporter von «WHIO News» sagt, starben dabei mindestens sieben Menschen. Aufnahmen in den Sozialen Medien zeigen diverse Polizeikräfte und Rettungssanitäter. Laut Informationen der lokalen Medien wurde der Schütze getötet. Die Polizei bestätigt auf Twitter den Vorfall. Sie gibt jedoch keine Entwarnung. Im Gegenteil: Es heißt: «Bitte bleiben sie von der Gegend fern.»

We are actively investigating an active shooter incident in the #OregonDistrict. Please avoid the area. More information to come. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

7.24 Uhr

Baby

Manuel Uruchurtu war ein Augenzeuge der Bluttat. Der 20-Jährige hatte gerade seinen Einkauf an der Kasse bezahlt, als er die Schüsse hörte. Er drehte sich um und sah den Schützen. Am Boden lagen die Körper von zwei leblosen Personen. Einer davon war von Blut umgeben. Uruchurtu sagt: «Ich sah Menschen weinen. Kinder, alte Personen, alle standen unter Schock. Ausserdem entdeckte ich ein Baby mit Blut am ganzen Bauch. Es hat nicht aufgehört zu weinen. Es war also noch am Leben.»

7.18 Uhr

FBI ermittelt

Das FBI bittet Menschen, die Videos der schockierenden Tat gemacht haben, diese auf Ihre Website hochzuladen. Die Bundespolizei ermittelt wegen «innerem Terrorismus».

@FBIElPaso @EPPOLICE @TxDPSWest are asking anyone that took video or pictures of the active shooter event to submit their digital media to https://t.co/K5E4scfTGW. — FBI El Paso (@FBIElPaso) August 4, 2019

5.38 Uhr

Mexikaner unter Opfern

Unter den mindestens 20 Toten bei den Schüssen in einem Ladenkomplex im texanischen El Paso sind mindestens drei Mexikaner. Dies sagte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador am Samstag (Ortszeit) in einer bei Twitter veröffentlichten Videobotschaft. «Ich spreche den Familien und Freunden der Opfer mein Beileid aus», sagte er. «Das ist ein sehr bedauerlicher Vorfall. Unsere Unterstützung gilt dem Volk und der Regierung der Vereinigten Staaten.»

Nach Angaben des mexikanischen Außenministeriums wurden sechs weitere Mexikaner bei dem Vorfall verletzt, darunter ein zehnjähriges Mädchen.

5.36 Uhr

Mutter gesucht

20 Menschen wurden bei der Schießerei in einem Einkaufszentrum getötet. Ob auch ihre Mutter unter den Opfern ist oder ob sie sich noch irgendwo in dem Gebäude befindet, weiß diese Frau noch nicht. Unter Tränen hat sie gegenüber KTSM einen Suchaufruf für ihre vermisste 86-jährige Mutter gestartet.

This woman returned to the Cielo Vista area following the #ElPasoShooting to search for her 86-year-old mother who she hasn't heard from.



"I just want to know where my mom is," she said with tears in her eyes. pic.twitter.com/IooIAD7syv — KTSM 9 News (@KTSMtv) August 4, 2019

1.53 Uhr

Trump auf Twitter

Donald Trump bezeichnet den Angriff als eine feige und hasserfüllte Tat, die er verurteile. Es gebe keine Gründe und Entschuldigungen, die so etwas rechtfertigen würden.

1.48 Uhr

Mögliches Motiv

Ein von dem mutmasslichen Schützen verfasstes Manifest weise laut Polizeichef Greg Allen auf ein mögliches «Hassverbrechen» hin - in den USA wird damit eine Tat charakterisiert, die sich etwa gegen Menschen einer bestimmten Herkunft, Hautfarbe oder sexuellen Orientierung richtet.

1.46 Uhr

Anzahl Tote

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hat bestätigt, dass bei dem Angriff mindestens 20 Menschen getötet wurden. 26 Menschen seien verletzt worden. Ohne den Namen zu nennen, sagte der Gouverneur zudem, dass der Verdächtige ein «21-jähriger weißer Mann» ist. Er wurde festgenommen.

Abbott sprach von einem der «tödlichsten Tage in der Geschichte von Texas».

23.44 Uhr

Der Täter soll identifiziert sein

Laut CNN ist der Schütze identifiziert worden. Es soll sich um den 21-jährigen Patrick Crusius handeln, der aus Allen, Texas, stammt. Dies soll von offizieller Seite und von Vertretern der Regierung bestätigt worden sein.

Hat der Täter ein Manifest veröffentlicht?

Laut mehreren Medienberichten soll ein Manifest existieren, das der Schütze vor dem Anschlag veröffentlicht haben soll. Dieses soll sich an jenes des Attentäters von Christchurch anlehnen und dessen Taten als Inspiration gesehen haben. Diese Berichte sind aber noch nicht von offizieller Seite bestätigt.

23.29 Uhr

Anstehen zum Blutspenden

Wie Personen vor Ort berichten, stehen die Menschen Schlange, um ihr Blut für die verwundeten Personen zu spenden.

There are massive amounts of people in line to give blood, including @eplocomotivefc stars Jerome Kiesewetter and Omar Salgado. It’s an all hands on deck kind of day. pic.twitter.com/2tjPb6ye6x — Colin Deaver (@ColinDeaverTV) August 3, 2019

23.26 Uhr

Neue Informationen der Polizei

Es können nach wie vor keine offiziellen Zahlen über Todesopfer und Verletzte bekanntgegeben werden, wie ein Polizeisprecher in El Paso bei einer Pressekonferenz aussagt. Zum Zeitpunkt der Schüsse befanden sich rund 3000 Personen im Einkaufszentrum. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen, es handle sich um einen Mann in seinen 20ern. Für die Öffentlichkeit bestehe nun keine Gefahr mehr, die Umgebung der Shoppingcenters solle aber dennoch gemieden werden.

22.53 Uhr

Mehrere Menschen im Krankenhaus verstorben

Das Spital in El Paso hat gegenüber CNN bestätigt, dass mehrere Personen verstorben sind, nachdem sie in der Notaufnahme angekommen sind. Eine genaue Anzahl der Todesfälle und der Verletzten kann nach wie vor noch nicht gemacht werden.

22.47 Uhr

Blutspenden sind bitter nötig Die Polizei in El Paso bittet Bürger via Twitter, umgehend Blut spenden zu gehen. Mehrere verletzte seien in Spitäler transportiert worden und benötigen dringend eine Bluttransfusion.

Trump twittert

Auch der US-Präsident Donald Trump hat sich zu den Schüssen in El Paso geäußert. Auf Twitter schreibt er: «Schlimme Schießerei in El Paso, Texas. Die Berichte sind sehr schlecht, viele Tote.»

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019

22.08 Uhr

Augenzeugin

Eine Augenzeugin berichtet gegenüber Fox News, dass sie den Schützen vor dem Gebäude gesehen habe, wie er geschossen habe. Dann sei er in den Walmart gegangen. «Er richtete einfach die Waffe auf die Leute und schoss», sagt sie.

21.57 Uhr

Patienten

CBS News berichtet, dass unter den elf Patienten, die im Del Sol Medical Center behandelt werden, neun in kritischem Zustand seien. Die Verletzten seien zwischen 35 und 82 Jahre alt. Im Universitätskrankenhaus von El Paso, wo weitere elf Verletzte eingeliefert wurden, ist mittlerweile eine Person verstorben. Außerdem wird dort auch ein 4 Monate altes Baby behandelt.

21.53 Uhr

21-Jähriger verhaftet

Gemäß Fox News soll der festgenommene Verdächtige 21 Jahre alt sein.

22.43 Uhr

Foto des Schützen

Der Sender KTSM hat ein Foto des Schützen veröffentlicht.

Confirmed Photo of the shooter as he entered the Cielo Vista Walmart store. #EPShooting https://t.co/wfXkVy7a3y pic.twitter.com/TWVZwQXIyl — KTSM 9 News (@KTSMtv) August 3, 2019

21.39 Uhr

Schützen

Derzeit geht die Polizei nur noch von einem Schützen aus. Das könnte sich aber auch wieder ändern, sagt der Polizeisprecher. Man habe mehrere Meldungen über mehrere Schützen erhalten.

21.28 Uhr

Polizeisprecher

Laut einem Polizeisprecher ist ein Verdächtiger in Gewahrsam. Die Zahl der Toten oder Verletzten kann er nicht bestätigen. Das Gebiet werde nun wegen Mordermittlungen abgesperrt.

21.32 Uhr

Walmart drückt Schock aus

Auch Walmart meldet sich via Twitter. Sie schreiben: «Wir sind geschockt über diese tragischen Events bei der Cielo Vista Mall in El Paso, wo sich der Store 2201 & Club 6502 befinden. Wir beten für die Opfer, die Gemeinschaft und unsere Kollegen sowie für die Einsatzkräfte vor Ort. Wir arbeiten mit den Behörden zusammen und werden wo angebracht updaten. »

We're in shock over the tragic events at Cielo Vista Mall in El Paso, where store 2201 & club 6502 are located. We’re praying for the victims, the community & our associates, as well as the first responders. We’re working closely with law enforcement & will update as appropriate. — Walmart (@Walmart) August 3, 2019

21.25 Uhr

11 Verletzte

Gemäß CNN wurden elf Menschen ins Spital von El Paso gebracht. Es seien zudem elf weitere Personen verletzt worden, also insgesamt 22.

21.25 Uhr

Zahl der Todesopfer unklar

«Wir haben zwischen 15 und 20 Opfer, wir kennen nicht die Zahl der Toten», sagte der texanische Vize-Gouverneur Dan Patrick am Samstag dem Fernsehsender Fox News.

21.20 Uhr

Mehrere Tote

Medien berichten von mehreren angeschossenen oder verletzten Personen. Es gebe mehrere Tote, zitierte der US-Nachrichtensender CNN am Samstag Olivia Zepeda, die Bürochefin des Bürgermeisters von El Paso. Mehrere Verdächtige seien festgenommen worden.

Adair and I are devastated by the tragic events unfolding in our City. Our hearts go out to the victims and gratitude to our first responders. We will continue to keep you updated. pic.twitter.com/AKzgwtVWgs — Mayor Dee Margo (@mayor_margo) August 3, 2019

21.21 Uhr

10 Schüsse

Ein Augenzeuge sagt gegenüber «CBS News», er habe mindestens 10 Schüsse gehört. Außerdem habe er mindestens zwei Menschen mit Waffen gesehen. Eine ältere Dame sei zu Boden gestürzt, er konnte aber nicht sagen, ob sie getroffen wurde.

21.19 Uhr

Mehrere Schützen

Wie die Polizei auf Twitter mitteilt, wird nach mehreren Schützen gesucht.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

21.19 Uhr

Schüsse bei Walmart

In El Paso im US-Bundesstaat Texas wurden am Samstag bei einem Einkaufszentrum Schüsse abgefeuert, wie US-Medien berichten. Die Polizei warnte vor mehreren aktiven Schützen. Auch das FBI ist vor Ort

(L'essentiel/uten/sda/afp)