«Wenn Tampa Bay gewinnt, bekommt Kanada Trump»

«Zwei der besten Teams in der NHL stehen sich gerade gegenüber – wie wärs mit einer freundschaftlichen Wette, POTUS?», twitterte der kanadische Premierminister Justin Trudeau am Montagabend (Ortszeit) auf seinem Account. Er wandte sich damit an US-Präsident Joe Biden – und forderte diesen zu einer Wette heraus. Denn in der National Hockey League (NHL) stehen sich in der Finalserie im Kampf um den Stanley Cup derzeit die Montreal Canadiens und Tampa Bay Lightning gegenüber – und Hockey-Fan Trudeau ist überzeugt, dass seine geliebten «Habs» das Team aus Florida schlagen werden.

Die Antwort von Joe Biden kam postwendend: «Bin dabei», twitterte der 46. US-Präsident kurz und bündig – und feuerte zeitgleich die «Bolts» an.

Allerdings haben die beiden noch nicht ausgemacht, um was es bei ihrer Wette eigentlich gehen soll. Doch die Twitter-Gemeinde war rasch mit mehr oder weniger konstruktiven Vorschlägen zur Stelle. So wurde etwa mehrfach der Wunsch geäußert, dass die USA im Falle einer Niederlage das kanadische Gesundheitssystem übernehmen solle.

Andere schlugen vor, es solle um Alaska gehen – und wenn Kanada verliere, müsse es auch noch Texas und Florida dazunehmen. Ein anderer würde gegen Alaska gar die Rücknahme des gebürtigen Kanadiers von Justin Bieber setzen.

Und natürlich kam auch Bidens Vorgänger Donald Trump ins Spiel – wobei dieser offenbar sowohl bei einem Sieg als auch bei einer Niederlage von Trudeau nach Norden geschickt werden soll.

Schließlich wurde auch das plausibelste Wettobjekt genannt – die auf der Grenze der beiden Länder gelegenen Niagara-Fälle.

Man darf also gespannt sein. Derzeit hat Biden leichte Vorteile – Tampa Bay Lightning gewann das erste Spiel gegen die Canadiens mit 5:1. Am Donnerstag treffen sich die Teams zur zweiten Runde ihrer Best-of-Seven-Serie.

